Prognoza METEO pentru 27, 28, 29 și 30 octombrie: Cer noros

Vremea va fi in general inchisa in jumatatea nordica a tarii, unde local se vor semnala ploi si burnite slabe. In sud cerul va fi variabil spre mai mult senin si nu vor exista conditii pentru producerea precipitatiilor.Vantul va sufla moderat la munte si mai mult slab in restul teritoriului.Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 8 si 13 grade Celsius in Transilvania si Maramures (cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra in depresiunile din estul Transilvaniei), 10-15 grade in Banat, Crisana si Oltenia, 12-17 grade in Muntenia si Dobrogea si 10-15 grade in Moldova.

București:

Marți: 9/19 nori

Miercuri: 9/22 soare



Joi: 10/20 ploi



Vineri: 10/19 ploi





Temperaturi în principalele orașe:



București 19 nori



Bacău 16 ploi



Baia Mare 17 ploi



Brașov 15 ploi



Cluj Napoca 17 nori



Constanța 20 ploi



Craiova 19 nori



Galați 17 ploi



Iași 14 nori



Oradea 15 ploi



Pitești 19 nori



Reșița 17 nori



Sibiu 20 nori



Suceava 19 ploi

Timișoara 18 nori



Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 06:45



Soarele apune: 17:13



Presiune atmosferică: 1021 mmHg



Viteza vântului: 7 km/h S-E