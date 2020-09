Prognoza METEO pentru 28, 29, 30 și 1 octombrie: Cer noros

Vremea se va raci accentuat in majoritatea regiunilor, iar in prima parte a zilei precipitatiile vor continua sa cada pe spatii relativ extinse in regiunile intracarpatice, in Moldova si in nordul Munteniei si al Olteniei, zone unde se vor mai strange izolat pana la 15-20 de mm.Vantul va sufla tare la munte, moderat in Moldova, Baragan, Dobrogea si Crisana si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte regiuni.Maximele termice vor urca la pranz pana spre 14-19 grade in Transilvania, Maramures, si Crisana, 17-22 de grade in Banat, nordul Olteniei si al Munteniei, 22-25 de grade in sudul Olteniei si al Munteniei si in Dobrogea (cu cele mai ridicate valori asteptate in sudul litoralului), 20-24 de grade in sudul Moldovei si 17-21 de grade Celsius in nordul Moldovei.

București:

Luni: 18/29 nori



Marți: 17/23 ploi



Miercuri: 16/ 22 ploi



Joi: 18/22 nori



Temperaturi în principalele orașe:



București 29 nori



Bacău 25 soare



Baia Mare 22 nori



Brașov 20 ploi



Cluj Napoca 18 ploi



Constanța 25 nori



Craiova 25 nori



Galați 31 soare



Iași 25 nori



Oradea 24 nori



Pitești 24 soare



Reșița 22 ploi



Sibiu 23 nori



Suceava 23 nori



Timișoara 24 nori



Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 07:09



Soarele apune: 19:03



Presiune atmosferică: 1008 mmHg



Viteza vântului: 17 km/h N-E