Prognoza METEO pentru 9, 10, 11 și 12 iunie: Precipitații

Vremea se va ameliora ca aspect in majoritatea regiunilor, insa va fi usor mai rece in comparatie cu media climatologica. In Dobrogea indeosebi in prima parte a zilei local vor mai cadea unele ploi slabe, insa in restul tarii cerul va deveni variabil. Vantul va sufla moderat spre tare in zona Carpatilor de Curbura, pe litoral si in sudul Moldovei si slab, cel mult slab pana la moderat in restul teritoriului. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 13-18 grade in Transilvania, Maramures si Crisana, 17-22 de grade in Banat, Oltenia, Muntenia si Dobrogea (cu cele mai ridicate valori asteptate in sud-vestul Olteniei) si 15-20 de grade Celsius in Moldova.

București:

Vineri: 12/19 ploi

Sâmbătă: 13/19 nori



Duminică: 13/18 ploi



Luni: 12/20 nori



Temperaturi în principalele orașe:



București 19 ploi



Bacău 20 ploi



Baia Mare 21 nori



Brașov 20 ploi



Cluj Napoca 21 ploi



Constanța 21 ploi



Craiova 26 nori



Galați 24 ploi



Iași 18 ploi



Oradea 22 ploi



Pitești 19 ploi



Reșița 21 ploi



Sibiu 20 ploi



Suceava 21 nori



Timișoara 22 ploi



Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 07:17



Soarele apune: 19:53



Presiune atmosferică: 1019 mmHg



Viteza vântului: 18 km/h N-E