Vești bune: de săptămâna viitoare vremea se încălzește!

Într-o intervenție la Antena 3, șefa ANM a explicat cum va fi vremea în zilele următoare şi în weekend:

"Într-adevăr un episod de iarnă scurt, prezent în zona ţării noastre cel puţin până vineri. În weekend vorbim de temperaturi în creştere de la o zi la alta.

Şi dacă sâmbătă este posibil să consemnăm valori de temperaturi apropiate unei zile de vară 24-25 de grade Celsius, săptămâna va debuta cu valori peste 25 grade, posibil să ne apropiem de 29-30 de grade, mai ales în extremitatea sudică a ţării, aşa cum arată informațiile în acest moment.

Până atunci în următoarele zile o vreme deosebit de rece pentru partea de nord, centru, vest a ţării, acolo unde temperaturile pe parcursul zilei nu vor depăși 15-16 grade.

În zona de sud, sud-est a ţării vorbim de temperaturi de până la 19-20 de grade, dar nopțile vor fi unele reci cu minime între 2 grade până la cel mult 10 grade, posibil valori sub 0 grade sub pragul de îngheț în depresiunile din estul Transilvaniei şi, cu siguranță, în masivele montane, acolo unde la altitudini mai mari de 1.500 de metri pe crestele înalte vorbim de posibilitatea să mai consemnăm precipitații mixte sub formă de lapoviță şi ninsoare".