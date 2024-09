9 septembrie: Ziua mondială a frumuseţii

Ziua internaţională a frumuseţii este marcată de CIDESCO începând cu anul 1995. Cu ocazia celebrării anuale a acestei zile, CIDESCO încurajează alăturarea la campania International Beauty Day, prin distribuirea pe social media a definiţiilor frumuseţii şi a evenimentelor de profil, dar şi prin utilizarea hashtag-ului, #InternationalBeautyDay.



De asemenea, în fiecare an, reprezentanţele locale ale CIDESCO organizează diverse evenimente în ţările respective.



În 2024, are loc, la Londra, în 13-14 octombrie 2024, evenimentul Salon Beauty Excel London.



De asemenea, în intervalul 20-22 septembrie 2024, CIDESCO organizează World Wellness Weekend, ce reuneşte circa 8.000 de participanţi din 160 de ţări. Evenimentul are loc în jurul conceptului "September is the new"! World Wellness Weekend este o iniţiativă care susţine cel de-al treilea obiectiv al ONU UNITE "Sănătate şi bunăstare pentru toţi, în parteneriat cu 60 de asociaţii şi federaţii profesionale, 30 de primari şi 6 secretari de turism şi sănătate, se arată pe https://world-wellness-weekend.org/.



Evenimentul din 20-22 septembrie 2024 este organizat în jurul a 5 piloni: somn, nutriţie, mişcare, mindfulness şi scop, mai informează site-ul https://world-wellness-weekend.org/.



Comitetul Internaţional de Estetică şi Cosmetologie (CIDESCO) a fost creat la Bruxelles, în 1946, cu scopul de a promova schimbul de experienţă şi informaţii noi privind terapiile pentru frumuseţe şi spa din întreaga lume. Actuala preşedintă a CIDESCO este irlandeza Mary O'Donoghue, potrivit https://cidesco.com/.



CIDESCO este şi o şcoală de frumuseţe şi spa, oferind centre de pregătire, ale căror cursuri şi diplome sunt recunoscute la nivel internaţional. Portofoliul de certificări şi diplome CIDESCO include Beauty Therapy, Spa Therapy, Beauty & Spa Management, Media Make-up, Post Graduate Aromatherapy, Post Graduate Electrical Epilation and Post Graduate Spa Therapy, scrie cidesco.com.



Totodată, CIDESCO se reuneşte anual sub forma unor congrese care promovează cele mai noi terapii de frumuseţe şi spa. CIDESCO are o reţea de şcoli şi centre de formare în peste 40 de ţări din întreaga lume. Primele astfel de şcoli au fost create în Belgia, Germania şi Elveţia, în 1957. În prezent, CIDESCO are sediul la Zurich.



Al 68-lea Congres Internaţional CIDESCO a avut loc la Bali, în Indonezia, în intervalul 15-17 septembrie 2022. Pe 3 octombrie 2022, a avut loc competiţia CIDESCO Global Awards, conform https://cidesco.com/.

