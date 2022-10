Alt fel de reţete, unele făcute de vedete 

Prezentatorul Mircea Radu, de exemplu, a scos recent o carte cu reţete. Convingerea lui Mircea Radu e că bucatele pe care le prezintă în această carte nu sunt doar hrană, pentru a potoli foamea, nu sunt doar stimulii simțurilor – gustul, mirosul, văzul –, ci și „madlena lui Proust” care te proiectează, de pildă, într-o copilărie magică, declanșând amintiri și întreținând plăcerea de a sta la masă și de a spune povești. Povești cu gust, firește. MIRCEA RADU (n. 15 noiembrie 1968, București) este jurnalist de televiziune. A absolvit Facultatea de Inginerie a Instalațiilor din București, dar, din dragoste pentru radio și televiziune, a ales să lucreze, încă din anii ’90, ca reporter și ca prezentator, perfecționându-se și în străinătate, la Missouri School of Journalism (SUA, 1996) și la BBC School of Journalism (1998). Publicul îl cunoaște ca prezentator al jurnalelor de știri ale postului național de televiziune și ca gazdă a uneia dintre cele mai iubite și mai longevive emisiuni de televiziune. A jucat într-un film, în 2004, și a fost membru al colectivului redacțional al unei reviste satirice. În 2016, cu acest volum, se dezvăluie și ca autor de delicioase proze scurte. Dacă ar fi să ia în seamă doar rețetele și fotografiile care le însoțesc, dintre care multe sunt chiar opera autorului, cititorii s-ar grăbi să considere acest volum o altă carte de bucate, fără îndoială, cu gust. Dacă ar fi să ia în seamă doar poveștile, cititorii ar descoperi un narator, fără îndoială, iscusit, pentru care prăjiturile din copilărie, unchii și mătușile, prietenii de joacă, fetele care iubeau muzica disco sunt obiectul unor tandre evocări, pe când tablourile prezentului, câteodată ilare, agitate, stridente, lasă și un gust amărui. Însă datorită unor fine și discrete jocuri ale memoriei și ale gustului, Mircea Radu asociază fiecare poveste cu o rețetă fie din alte vremuri, fie de acum, fie din bucătăria tradițională românească, fie din cea meridional-orientală. Bucatele iau gustul poveștilor, iar poveștile, inevitabil, pe cel al bucatelor.

O carte pe care am citit-o din scoarţă în scoarţă şi din care am învăţat multe, inclusiv la ce să folosesc frunzele de ridiche este Ierburi Uitate. O colecție de căutări botanice și experimente culinare inspirate de flora spontană, cu asocieri de gusturi și tehnici de gătit din alte vremi. „Aparent paradoxal, volumul Monei Petre se poate citi atât ca studiu de istorie culinară, cât și ca schiță pentru o Nouă Bucătărie Românească, urbană și modernă. Autoarea construiește prin acest volum o versiune autohtonă de cucina povera, reabilitând o serie de ingrediente vegetale (sălbatice sau din grădinile țărănești) pe care paradigma dogmatică și uniformizatoare a Bucătăriei Naționale (festivă, opulentă, centrată pe carne) le alungase în colțul obscur al bucătăriei de post. Volumul nu este doar o carte de rețete, ci o cercetare de arheologie culinară, prin care autoarea extrage ingrediente, instrumentar, tehnici de preparare și rețete istorice, le distilează printr-un imaginar cosmopolit de chef și le proiectează pe o scenă globală foarte actuală de New Cuisines: eclectice, oneste, minimaliste”, spune Monica Stroe, specialistă în antropologia alimentației.

Autoarea, la rândul ei, ne încurajează să luăm cartea ca o sursă de inspiraţie pentru un alt fel de a găti, care să nu pornească de la reţete, aşa cum se întâmplă cu majoritatea cărților de bucate, ci de la ingredientele pe care le aveți la îndemână. „Gătitul nu ar trebui să aibă reguli care țin de convenții sociale, de tradiție, de obișnuință sau de statut. Actul de a găti, așa cum îl înțeleg și îl practic, este unul de continuă creație, de explorare a imaginației, de eliberare. Hrana și prepararea ei mă învață în fiecare zi despre natură, despre echilibru și îmi întărește respectul pentru toate formele de viață”.

Şi, pentru că se apropie postul Crăciunului, iată care sunt propunerile uneia dintre cele mai cunoscute autoare de cărţi de bucate de la noi, Gina Bradea. Dacă iubești mâncarea cu gust și vrei să înveți să prepari mâncăruri sănătoase și gustoase, dacă îţi place să încerci mereu preparate noi din bucătăria tradițională și din cea internațională, dacă dorești să înveți să pregătești un meniu variat și sănătos pentru cei dragi şi dacă vrei să ai mereu la îndemână inspirație pentru preparate delicioase fără carne sau alte produse de origine animală, atunci aceasta e cartea de care ai nevoie.

52 de rețete pentru ciorbe, supe, salate, tocănițe, antreuri, dulciuri, aluaturi, plăcinte și prăjituri. Toate pe bază de legume și fructe, indicații, trucuri și sfaturi care oferă și celor mai cunoscute rețete o aromă specială, dar şi explicații detaliate, complete, care îți arată pas cu pas cum poți transforma ingrediente simple în preparate delicioase, asta conţin cărţile Ginei Bradea.