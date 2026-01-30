America Latină, dincolo de plajele de vitrină

Ce am observat în ultima vreme este un interes crescut pentru turismul pe continent, fie în America Centrală, fie în Bolivia, Peru sau Ecuador. Practic, asistăm la o mutare a interesului dincolo de tradiționalele destinații din Caraibe, cu resorturi all inclusive și brățări de plastic la mână. Lumea vrea mai mult. Vrea experiență, nu doar piscină.

De exemplu, Bolivia. O țară care, până nu de mult, nu figura pe harta vacanțelor „de dorit”. Anul trecut a depășit 1,5 milioane de turiști. Un adevărat boom. De ce? Pentru că oamenii au început să caute autentic. Salar de Uyuni, La Paz, cultura andină, piețe locale, mâncare simplă, oameni normali. Nu lux, ci adevăr.

Același fenomen se vede clar în Peru. Machu Picchu rămâne magnetul principal, dar tot mai mulți turiști merg spre Cusco, Arequipa sau Valea Sacră, stau în pensiuni mici, mănâncă local și vor să înțeleagă locul, nu doar să-l bifeze. Ecuadorul vine din urmă cu Galapagos, dar și cu Quito sau Cuenca, orașe curate, sigure și surprinzător de bine organizate.

America Centrală, pe care o cunosc poate cel mai bine, a intrat deja într-o altă etapă. Costa Rica nu mai este de mult un secret. A devenit o destinație matură, cu infrastructură bună, drumuri acceptabile, servicii turistice profesioniste și un nivel de siguranță care bate multe țări europene. Panama urmează același drum, cu un amestec interesant de modern și tradițional, iar Guatemala atrage prin Antigua și zona lacului Atitlán.

Întrebarea care revine obsesiv este legată de siguranță. „E periculos?” Răspunsul onest este: depinde unde, cum și cu ce mentalitate mergi. Exact ca în Europa. Nu te plimbi noaptea fără scop, nu etalezi lucruri scumpe, nu încerci să pari ce nu ești. În zonele turistice, riscurile sunt minime. Mult sub ce vedem zilnic în marile capitale occidentale.

Un alt aspect important este prețul. America Latină nu mai este ieftină ca acum 15-20 de ani, dar încă oferă un raport calitate-preț foarte bun. Cazarea este variată, de la hosteluri curate la hoteluri boutique excelente. Mâncarea este accesibilă, proaspătă și, dacă eviți excesele, extrem de prietenoasă cu organismul. Transportul intern poate fi o aventură, dar face parte din farmec.

Ce caută, de fapt, turistul român în America Latină? Caută senzația de libertate, de spațiu, de altfel. Caută oameni care nu sunt blazați, care zâmbesc ușor și trăiesc mai simplu. Caută o pauză de la Europa suprasaturată, scumpă și obosită.

America Latină nu este o destinație de bifat, ci una de trăit. Nu e pentru cei grăbiți, nici pentru cei comozi. Dar pentru cei care au răbdare, curiozitate și un minim respect pentru locurile în care ajung, continentul acesta oferă ceva ce începe să lipsească tot mai mult: senzația că ești viu și prezent.

Și poate de aceea interesul crește. Nu pentru că e la modă, ci pentru că lumea simte nevoia să se întoarcă, măcar pentru câteva săptămâni, la lucruri simple. Iar America Latină știe încă să le ofere.

Noi, dragii mei, ne revedem vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

