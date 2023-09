Bunul simț al Americii vechi

Asta este pasiunea noastră. Și facem asta, împreună cu Jurnalul de mai bine de 20 de ani! De data asta am fost în adevărata Americă! Acea Americă din filmele celor de la Hollywood! America veche, în care bunăstarea nu strălucește. Este însă patinată de vechimea timpului. Ajunge să concureze cuvintele decentă și bun simț duse la superlativ. Am bătut aproape întregul glob, dar este pentru prima dată când văd această față a unei părți a planetei, America veche. Se zice că atâta timp cât va exista America veche, atâta timp va exista America. Nu departe de New York o să dați de un oraș numit Greenwich. Am avut marele noroc să văd în amănunt o casă cu toate cele ce însumate înseamnă o proprietate.

Cred că am văzut așa ceva în filmul „Love Story”, dar nu sunt sigur. O casă foarte mare, cu multe camere, mobilată cu un gust desăvârșit. Nimic ostentativ, totul într-o armonie perfectă. Nu am atâta talent să vă descriu în cuvinte și voi apela iarăși la fotografii.

Te uimește cum într-o singură proprietate ai și casa, și terenul de tenis, și terenul de golf, și piscina, și livada de meri, și grădina de roșii, plus un câmp imens doar cu iarbă, curți și garaje. Clasicele Mercedesuri ale familiei, mașina retro sport a băiatului, Jeep-ul decapotabil al fetei și, desigur, mașina de servici. Nimic extravagant sau de fițe.

Exact ca în film, intri pe o poartă care se deschide automat și apoi parcurgi o bucată bună de drum până la casă. În limbajul local se vorbește de bani vechi. Nu știu exact ce înseamnă asta, dar se înțelege că este vorba despre proprietăți care dăinuiesc de generații. De regulă, proprietarii sunt doctori vestiți, mari avocați, nu neapărat oameni de afaceri. Să vezi cum astfel de oameni coboară îmbrăcați sumar, copiii în pijamale și aranjează sala mare unde va avea loc o petrecere, este de neînchipuit. Repet, nu vorbim de oameni de afaceri, de bogătași, de îmbogățiți, de nu mai știu ce, de mașini superluxoase, opulență sau sclipici peste tot. Așa ceva am văzut la mulți afaceriști din lume. Aici nu este despre asta este. Dacă această clasă dispare, America nici nu mai clipește. Aici este vorba de acel „ceva” cu care am început: America veche care este temelia Americii moderne. Am fost uimit, rămân uimit și nu puteam să nu vă aduc și pe voi în acest spațiu al decenței. Ne vom mai plimba prin Greenwich, dar aștept și mesajele voastre să văd ce mai am în tolba mea de „ghid turistic" pentru măriile voastre, cititorii.

Așadar, să ne vedem vinerea viitoare în siguranță, cu pace și sănătate. Doamne Ajută!

