Aventura refacerii velierului Speranța

A avut 12 episoade. Filmul a marcat o generatie întreagă. A fost chiar un fenomen social la vremea aceia. Ei bine am fost un cititor infocat al cartii si apoi am urmarit, fara sa pierd nici o serie, maratonul cinematografic. Cu ceva ani in urma prietenul meu Marius Albu, celebrul navigator roman, punea la apa ambarcatiunea Phoenix cu care intentiona sa refaca aventura velierului Speranta din cartea lui Radu Tudoran. Dar pentru asta trebuiau bani. Avea nevoie de sponsori. M-am înscris primul pe lista cu o suma cu multe zerouri în dolari. Au urmat Televiziunea Română si ziarul Jurnalul Național. Plus inca vreo cativa sponsori mai mici. Am participat fizic la supravegherea construirii ambarcatiunii intr un santier bulgaresc si am calatorit cu ea pana la Constanta . Am trăit exact asa cum mi am inchipuit aventura velierului Speranta. Doar ca adevarata senzatie de multumire extrema a fost la lasarea la apa ,unde au participat o multime de ziaristi, zeci de iubitori ai serialului si....mult adoratii actori Jean Constantin si Ion Dichiseanu. Nea Jean m a onorat cu prezenta aproape permanent , ba chiar la un moment dat dadea interviuri stand in masina mea , cu portiera deschisa pentru ca era foarte cald afara. Fotografiile cu ei fac parte din averea mea.Tricourile cu TVR , Jurnalul National si firma mea arata ca ,inca, la vremea aia, era multa omenie pe pamant si dragoste pentru cei temerari. Dragilor, acest articol se vrea un omagiu uriasilor nostri actori Jean Constantin, Ion Dichiseanu si al celorlalti din Toate Panzele Sus, al celor care au sprijinit financiar realizarea acestui vis romanesc si nu in ultimul rand un omagiu omeniei romanilor . Aceasta omenie simpla care ne defineste dintodeauna.

Dumnezeu Sa Ajute Poporul Roman !

