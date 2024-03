Impactul cu bucătăria peruviană

Dragi mei, după cum v-am mai spus, în toate țările din America Latină cu mal la ocean, fie el Pacific sau Atlantic, principala materie primă în bucătărie sunt fructele de mare, și dacă nici ei nu au din belșug... În general, în restaurantele mari de servesc specialități care evidențiază în primul rând măiestria bucătarilor, însă o autentică bucătărie peruană o găsești în restaurantele mai mici, familiale, unde se gătește ca la mama lor, ca la bunica lor. Am fost și colo, și colo. Am încercat și fast food, deși este impropriu numit fast food. Ca și în Costa Rica, și aici toate produsele sunt proaspete. Fie că este vorba de fructe de mare, pește, carne de vită sau pui, totul este de pe azi pe azi. Mâine vine altă marfă, tot proaspătă.

Vizavi de felurile de mâncare, în Peru ele au cam aceleași denumiri ca și-n Costa Rica, Panama, Guatemala, Nicaragua și celelalte țări din Centroamerica. Doar că sunt gătite diferit, fie folosesc alte arome, fie că la unele se folosește mai multă zeamă sau sos, altele în alte părți sunt fel principal în timp ce aici sunt de fapt un antreu. Iau cazul Ceviche, care în Costa Rica este o supă rece de fructe de mare. În Peru, Ceviche este însă un antreu. Minunat la gust însă ușor diferit de ce am mâncat în alte părți. De exemplu, aici nu am prea văzut creveți în Ceviche, ingredientul principal fiind fileul de pește Mahi-Mahi, un pește cu carne albă. De asemenea, în Peru, Ceviche este iute. Chiar foarte iute. Se folosește mult habanero, un ardei iute pentru care trebuie să ai ceva antrenament să-l guști... De asemenea, printre ingrediente se mai află și ghimbirul, pe care nu l-am întâlnit în alte rețete. Și, iar diferit, aici se servește cu cartofi dulci.

Desigur, toți peruanii pe care-i întrebi îți vor spune că singura rețetă „adevărată” de Ceviche este peruviană și că toți ceilalți au încercat, „fără succes”, s-o copieze. Istoric vorbind, prima scriere despre Chevice este din Peru, în urmă cu mai multe secole, însă fără să jignesc pe nimeni, toate celelalte rețete de pe continent sunt extraordinare. Am rugat o doamnă, peruviană, mai în vârstă, care mi-a spus că prepară Ceviche de peste 40 de ani, să-mi explice rețeta. N-a fost nevoie s-o rog de două ori. Mi-a explicat cu răbdare toți pașii, mi-a tradus numele ingredientelor... am notat tot. Desigur, o voi încerca acasă, iar rezultatul vi-l voi prezenta și dumneavoastră, prietenii de la pagina 22. Rețeta o voi încerca și în România, probabil la vară, pe litoral, pentru că cel mai important ingredient este peștele proaspăt. Desigur, nu voi avea la dispoziție, din păcate, pește Mahi-Mahi, dar și în Marea Neagră există pește cu carne albă foarte gustos.

