Ruta Cafenelelor Istorice se extinde în România

Până acum s-au înscris pe lista cafenelelor istorice 11 localuri din Transilvania, iar în următoarea perioadă se vor putea înscrie și altele, urmând să treacă printr-un proces de evaluare și să fie votate ca viitoare membre sau respinse. Totul se face pe baza unei documentații care să ateste apartenența clădirilor în care funcționează la viața culturală europeană. Este un proiect al Consiliului Europei care a fost adus în România de proprietarul primei cafenele înscrise în circuitul cultural, la Palatul Brukenthal din Avrig – Arnold Klingeis, acesta devenind ambasadorul HCR Europa în țara noastră.

Arnold Klingeis este cel care a făcut demersurile și pentru înscrierea în circuitul european a primelor cafenele, toate din Transilvania, pentru că la începutul creării circuitului din România s-a ocupat personal de documentare și de evaluare, mergând către cei care s-au înscris.

„Am ales să înscriem primele cafenele în Transilvania, pentru că a fost mai aproape de locul în care îmi desfășor eu activitatea, dar din primăvară ne vom îndrepta către Capitală. Am aplicat pentru poziția de ambasador al Consiliului Europei pentru Ruta Cafenelelor Istorice în România pentru că am vrut să fac România cunoscută la nivel european, prin cultura și tradițiile românești. Am început acest proiect în 2019, la Sibiu, când eu am intrat în contact cu reprezentanții acestui circuit. La început am devenit candidat, cu Palatul Brukenthal. În acel moment, ruta nu era aprobată de Consiliul Europei. Poate dura circa 5 ani ca un subiect să fie aprobat de consiliul director, pentru că trebuie să demonstreze că poate promova toate valorile europene”, a explicat, pentru Jurnalul, Arnold Klingeis.

Consiliul director votează democratic

La nivelul Consiliului Europei există un comitet format din 47 de reprezentanți care studiază propunerile și le aprobă sau le resping. Sunt propuneri venite din toate țările europene, acestea fiind analizate pe baza unui dosar al istoricului cultural al cafenelelor și pot fi astfel acreditate. Pentru a deveni membre ale acestei rute în România, cafenelele istorice trebuie să parcurgă mai mulți pași.

„Cei care doresc să se înscrie de acum înainte trebuie să mă contacteze, eu le trimit un formular pe care ei îl completează cu istoricul locului, eu fac o analiză prealabilă, apoi îi pot ajuta la completarea documentației și trimit propunerile. Pentru a intra în acest circuit, proprietarii cafenelelor trebuie să completeze un formular și să facă istoricul localului. Dacă eu trimit acel dosar către boardul de directori, îmi asum că am făcut o primă evaluare, pentru că ele pot fi acceptate sau respinse, pe baza documentației”, mai explică ambasadorul HCR Europa în România.

Din circuitul românesc fac parte 11 cafenele: Palatul Brukenthal din Avrig, Cabana Bâlea Lac, Pardon Café din Sibiu, La Vatra Ardealului, Inspiratio și Casa Chitic din Brașov, Hotel Transilvania și Chios Social Lounge din Cluj, Boutique Hotel Le Baron din Târgu Mureș, Castelul Bran și Castelul Cantacuzino din Bușteni.

Evenimente culturale pentru turism

După ce devin membre ale circuitului, cafenelele primesc o plachetă și pentru fiecare se organizează un eveniment de intrare oficială în Ruta Cafenelelor Istorice. Placheta poate fi afișată înainte de evenimentul de primire oficială în HCR, încă din ziua în care este primită. Ieri a fost înmânată placheta pentru Castelul Cantacuzino, de la Bușteni, iar următorul eveniment de lansare va fi organizat pe 31 ianuarie pentru Castelul Bran.

Dar primirea oficială a cafenelelor în circuitul cultural european nu este singura categorie de evenimente care se organizează în cadrul acestui proiect. Pe 17 ianuarie 2024 se va desfășura, la Palatul Brukenthal din Avrig și la Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, evenimentul „Experiența Culinară Istorică – Transilvania Culinară”, care presupune o prezentare la nivel internațional, prin Livestream Romania, a primului itinerariu din cadrul acestui circuit.

Vor fi prezentate mai multe tipuri de pachete turistice din ruta cafenelelor istorice în România, cu perioade de cazare între 4 și 7 nopți. Evenimentul va consta într-un show culinar, cu preparate după rețete istorice adunate din principatele românești.

Momentul istoric va pune în aplicare prevederile stabilite la Forumul internațional al Rutelor Culturale organizat în octombrie 2019 la Sibiu unde s-a stabilit, în cadrul unei document de lucru, pașii care trebuie urmați pentru a pune în aplicare misiunea stabilita de Consiliul Europei „Cultural Routes FOR Cultural Tourism”.

Este o misiune care poate fi foarte ușor implementată prin Ruta Cafenelelor din Europa, care prin natura membrilor săi - cafenele, restaurante, hoteluri - oferă infrastructura necesară pentru a dezvolta itinerarii turistice și a interconecta rutele culturale promovate de Consiliul Europei. Sibiul a reușit și în acest context să devină un lider, prin găzduirea Forumului Internațional al Rutelor Culturale, în octombrie 2019”, mai spune Klingeis.

În afară de România, mai sunt 47 de rute culturale promovate de Consiliul Europei, scopul fiind punerea în valoare a esenței culturale a Europei, organizarea unor trasee culturale care au fost considerate de statele membre ale Consiliului Europei reprezentative pentru istoria, evoluția și patrimoniul Europei.

Acum ruta este acreditată de Consiliul Europei, iar pentru viitorii membri eu vreau să fiu foarte operațional și în 14 zile să pot obține o decizie a boardului de directori, dacă obțin toate datele necesare. Eu îmi voi depune candidatura pentru a deveni președintele Rutei Cafenelelor Istorice din Europa și aș putea deveni primul președinte din România.

Arnold Klingeis, ambasadorul HCR Europa în România

