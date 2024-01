Cele mai mari vase de croazieră din lume, în 2024

Industria a revenit cu unele dintre cele mai mari și mai avansate vase de croazieră din punct de vedere tehnologic, în 2023, iar mai multe nave vor intra pe piață în 2024.

Pentru a satisface preferințe călătorilor, care fac parte din diferite ramuri sociale noile nave de croazieră avansate din punct de vedere tehnologic vin în dimensiuni mai mari, cu facilități mai bune și, într-adevăr, cât se poate de luxoase. Un avantaj al croazierelor stă în faptul că în fiecare zi puteți să vizitați o nouă destinație sau insulă. Croazierele pot fi desfășurate pe mări și oceane.

Astăzi, vasele de croazieră sunt adevărate orașe plutitoare, ce au în componența lor, pe lângă respectivele cabine luxoase, și o serie de facilități pentru a face vacanța turiștilor cât mai atractivă și relaxantă.

Majoritatea navelor de croazieră moderne au săli de cinema, zone de joacă, piscine, tobogane, spații de spectacole și evenimente, restaurante chiar și cazinouri. Sălile de jocuri și divertisment pot avea aparate pacanele slots, mese de poker și blackjack sau ruletă, dar și zone de console și piste de bowling.

·Icon of the Seas

Icon of the Seas de la Royal Caribbean este cea mai mare navă de croazieră din lume. Va debuta în ianuarie 2024 și este nava principală a clasei Icon.

Are 364,75 m lungime și 48,47 m lățime și un tonaj de 250.800. Are 6 motoare Wartsila multi-combustibil care pot funcționa cu GNL și, de asemenea, combustibil distilat. Poate utiliza celule de combustibil pentru a genera electricitate, devenind primul vas de croazieră Royal Caribbean care dispune de această tehnologie.

Nava are un echipaj de 2350 de membri și poate găzdui 7600 de oaspeți. Are 20 de punți, 7 piscine și 6 tobogane cu apă. Royal Caribbean susține că nava are cea mai înaltă cascadă, cel mai mare tobogan și, de asemenea, cel mai mare parc acvatic dintre toate navele de croazieră. A fost proiectat de cei mai buni designeri și arhitecți, precum Wison Butler Arhitecte, Gensler și Skylab Architecture.

·Wonder of the Seas

Wonder of the Seas cântărește 236.857 de tone și este deținută de Royal Caribbean International. A fost livrat în ianuarie 2022. Nava cu lungimea de 362 de metri a început operațiunile în martie 2022.

Este a cincea navă din clasa de nave de croazieră Royal Caribbean Oasis. Acest orășel plutitor poate găzdui 6.988 de pasageri și 2.300 de membri ai echipajului. Wonder of the Seas are patru motoare cu 7500 de cai putere fiecare. Această navă poate atinge viteze de croazieră de până la 22 de noduri.

Wonder of the Seas este construită diferit de navele sale surori, oferind numeroase facilități, cum ar fi un cartier de apartamente, punți de piscină complet reproiectate și chiar un Aquatheatre complet nou.

·Symphony Of the Seas

Această navă de croazieră uriașă are 228.081 de tone, măsoară 72 metri înălțime și 361.011 metri lungime. Symphony of the Seas este destinația supremă pentru o vacanță în familie, cu o gamă îndrăzneață de experiențe pline de energie.

·Harmony of the Seas

Nava din clasa Oasis de la Royal Caribbean, Harmony of the Seas, urmează îndeaproape în spatele navei sale soră. STX France a construit-o la șantierul naval Saint-Nazaire. Al treilea vas din seria „Oasis-Class”, Harmony of the Seas, a fost livrat în mai 2016.

Harmony of the Seas are o lungime maximă de 362,12 m. Această navă are 2.747 de cabine cu balcoane și poate găzdui 5.479 de oaspeți. La fel ca navele sale surori, Harmony of the Seas oferă toate caracteristicile exclusive ale Royal Caribbean, inclusiv Central Park, Vitality at Sea Spa și Centrul de fitness, Boardwalk, Royal Promenade și Entertainment Place.