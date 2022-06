Ceremonie de celebrare a Solstițiului de Vară la Stonehenge

Circa 6000 de persoane s-au adunat în apropierea sitului preistoric din Wiltshire, comitat din sud-vestul Angliei. Soarele a apărut deasupra liniei orizontului la ora locală 04:49 (03:49 GMT).

"Solstiţiul de vară din acest an - primul celebrat sub forma unei adunări publice la Stonehenge din ultimii trei ani - a fost un succes pe mai multe planuri. Inevitabil, au existat totuşi câteva întârzieri în traficul rutier pentru persoanele care se apropiau de Stonehenge din cauza numărului mare de vehicule, dar, în total, evenimentul s-a petrecut fără incidente majore şi atmosfera a rămas una convivială - o situaţie ajutată, fără îndoială, de vremea favorabilă, care a fost incredibil de plăcută în acest an", a spus Phil Staynings, superintendentul sitului.

La eveniment nu au fost incidente majore.

Pietrele de la Stonehenge datează din neolitic și sunt aliniate în funcţie de răsăritul Soarelui în mijlocul verii şi de apusul Soarelui în mijlocul iernii. La Solstiţiul de vară, Soarele răsare din spatele Heel Stone, străvechea intrare în Stone Circle, iar razele sale scad în centrul monumentului.