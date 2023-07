Promisiunea unui ceferist

Avem promisiuni ferme că drepturile „Trenului” vor fi respectate. Asta nu înseamnă că ne vom opri, dar să acordăm timp rezonabil și legal pentru ca promisiunile să se transforme în realitate. De data aceasta discuția cu directorul general al Societății de Stat CFR Călători, Traian Preoteasa, a fost mult mai aplicată, cu termene și sub cuvânt de ceferist că se angajează în fața „trenului” ca reprezentant al Ministerului Transporturilor.

Bani. Am pornit iar de la bani. Să vină bugetul, să vină rectificarea, să vină… banii! Am înțeles, și vă spun și vouă, că prioritatea numărul unu este salariul ceferiștilor. Perfect. Am înțeles că banii pentru reparații vor veni din Programul European. Ce facem însă cu celelalte aspecte și probleme? Ce facem cu „viitorul trenului”? Cu toate că știa, i-am dat să citească din presa germană că trenul format dintr-o locomotivă electrică de putere medie, 3-4 vagoane la care se atașează „vagonul minune”, cel care suplinește comenzile locomotivei, este „viitorul trenului”. Așadar, electric, ușor, economic la consum, spațios pentru mediul și scurtul parcurs, pentru navetiști. Milioane de euro economisite. Extrem de fiabil. Obligatoriu modernizat, chiar elegant, deservit de personalul cel mai bun. Ce este așa greu? Integral produs în România. Asta pentru că tot vorbesc experții despre faptul că singura soluție de salvare a României este investiția în producția autohtonă. Pașii promiși: până în luna septembrie să se termine toată documentația necesară procedurilor legale de licitație, să se aloce bani pentru prototip, să se realizeze prototipul și primul tren al zăpezii să fie un modern și elegant push pull. Timp rezonabil. Acum, noi, cei de la pagina 22, nu credem până nu vedem. Vom reveni în septembrie. Mai în glumă, mai în serios, „Să nu dea Dumnezeu cel sfânt”!

După cum vedeți nu l-am mai pomenit pe domnul Grindeanu, ministrul Transporturilor. Asta pentru că am cuvântul de onoare al unui veritabil ceferist! Am încheiat discuția cu domnul Traian Preoteasa printr-o strângere de mână și un jurământ: „Așa să ne ajute Dumnezeu!”.

Dragii mei, noi ne vedem vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

