Un alt colț de Rai

V-am tot povestit că țara este extrem de curată, că este o ordine desăvârșită în toate, că locuitorii sunt extrem de amabili și curtenitori cu turiștii. Că în școală elevii sunt educați să fie ordonați, curat îmbrăcați în uniforme simple și conștienți că patria nu are armată, iar ei trebuie să suplinească acest lucru prin însușirea modului de a fi ordonat și disciplinat. Să facă o impresie excelentă oaspeților. Locurile luxuriante nu fac decât să completeze acest tablou de Rai pe pământ.

Dragii mei, Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din India (peste 110 miliarde de dolari avere proprie), s-a căsătorit la Mumbai în data de 12 Iulie cu Radhika Merchant, fiica unui alt cetățean indian extrem de bogat. Zile la rând, ziarele și televiziunile de pe planetă au vorbit despre nunta lor. Printre nuntasi s-au numărat șeful Amazon, șeful Facebook și mai toți miliardarii lumii. După nuntă, tinerii au ajuns la Paris pentru a participa la Jocurile Olimpice 2024. La Paris au fost cazați la Georges V din lantul Four Seasons. În data de 1 august tinerii însurăței au hotărât să meargă în luna de miere. La acest nivel este aproape imposibil să ghicești care va fi destinația. Ei bine, avionul familiei a aterizat în Peninsula Papagayo din Costa Rica. Da, în Costa Rica, dragii mei, chiar dacă acum este sezon ploios. Însă așa cum v-am mai povestit, în Costa Rica e frumos și când plouă. Acolo aveau închiriată Casa Las Olas din luxosul complex Four Season.

Eu sunt în Costa Rica de 25 de ani. Am fost de nenumărate ori pe Peninsula Papagayo și cunosc bine resortul turistic Four Seasons. Este un paradis. Numai în vis poți vedea așa ceva. Casa Las Olas se închiriază separat de hotelul Four Seasons cu cel puțin 23.000 de dolari pe noapte. Din informațiile jurnaliștilor din Costa Rica, tinerii însurăței au plătit 30.000 de dolari pe noapte. Casa Las Olas are 5 dormitoare pe o suprafață de 1.800 metri pătrați, cu fata la Oceanul Pacific. Însă toate facilitățile le sunt la îndemână fără a interfera hotelul Four Seasons. Iată că cel mai sofisticat și bogat cuplu al momentului a ales să-și petreacă luna de miere în Costa Rica. Și nu sunt doar ei. Am dat doar două exemple, care au fost mai mediatizate. Sunt însă sute de alți milionari sau vedete care preferă discreția când își petrec o vacanță în Costa Rica, așa că, din păcate, nu am mai multe informații. Mă rezum la a fi mulțumit că am convins acea parte a cititorilor care nu credeau ce le spun. Greu de scris un astfel de articol. Dar acum, voi cei de la pagina 22, care sunteți costaricani ca și mine, v-ați convins cum stau lucrurile. Mulțumesc. Noi ne vedem vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne Ajută!

