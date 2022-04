Costinești – Cum te distrezi aici, când vii pentru un weekend sau o vacanță?

Dacă în 1960, Costinești era un sat de pescari, acum a devenit "Capitala vacanțelor estivale ale tineretului". Aici ai parte de multe emoții, distracție, plajă, soare, concerte, discoteci, cluburi, spectacole live, etc.

În această stațiune nu vin doar tineri, turiști dornici de distracție, sau oameni care vor să se relaxeze. Stațiunea este preferată și de persoanele care vor să se trateze de boli reumatice, cu dureri articulare și de încheieturi. În Costinești se fac tratamente balneare de recuperare, tratamente cu nămol care pot ajuta în ameliorarea problemelor legate de reumatism. Aici există un lac, în inima stațiunii, în apropiere de faimosul Obelisc, în care gradul de salinitate a dus la formarea de nămol. Lacul Costinești este considerat de turiști un loc excelent pentru destindere și relaxare.

Dacă ești în căutarea unui loc pentru a petrece o vacanță reușită, la malul mării, îți sugerăm să vezi ofertele de cazare Costinești din 2022. Acum, vei găsi tot ceea ce visezi, respectiv locuri de cazare pe litoral, la prețuri avantajoase, iar asta te va convinge să îți organizezi rapid vacanța, încă de pe acum, pentru sezonul cald.

Costinești este o destinație populară de vacanță asociată cu marea, nisipul, soarele și distracția. Această stațiune are multe de oferit și este perfectă pentru orice tip de sejur: vacanță de lux, vacanță ieftină, vacanță în familie, viața de noapte plină de distracții.

Aici există discoteci renumite pentru tineret și au loc spectacole rock și de muzică bună. Cluburile și discotecile de la malul mării fac viața de noapte din Costinești extrem de atractivă și incitantă.

Costinești este și un loc bun de relaxare pentru familiile ce au copii, care vor să se bucure de apa mării și de soare. În prezent, stațiunea este considerată și o excelentă locație pentru a fotografia apusurile de soare la malul mării. Plaja este plăcută, iar în plus aici pot avea loc și evenimente interesante, caracteristice acestei stațiuni fantastice.

Românii care prețuiesc luxul vin la Costinești pentru simplul fapt că percep stațiunea ca pe un paradis. Ei aleg locații excelente, hoteluri elegante, situate pe plaja din stațiune, cu vedere la mare și amplasate la distanță mică de parcul de distracții Costinești sau de celebrul Obelisc.

Această destinație de vacanță îți va permite să te bucuri de soare în acest an și să te relaxezi pe o plaja frumoasă și curată, care atrage anual numeroși turiști din țară și străinătate. Românii vin an de an la Costinești, mai ales cei care iubesc marea și sunt interesați de mediul natural. Cei din apropierea litoralului românesc, sau din București, adoră să-și petreacă weekend-urile pe plaja de aici sau din alte stațiuni.

Fie că plănuiești o scurtă vacanță la Costinești, sau doar vrei să te odihnești într-un weekend la soare, este bine să îți planifici micul sejur din timp, pentru a găsi cele mai bune oferte de cazare. Dacă ești în căutarea unui loc pentru o excursie mai îndelungată, pentru a te relaxa și nu doar pentru a te întinde pe plajă la soare, atunci îți sugerăm să vii de asemenea la Costinești, dacă desigur nu vrei să zbori la capătul lumii, spre alte destinații atractive, în vara aceasta.

Costinești este o stațiune excelentă pentru distracție și relaxare, în plus impresionează și prin peisaj. Cel mai convenabil, desigur, este să vii aici cu mașina personală, pentru a te bucura din plin de vacanță, dar există și posibilitatea de ajunge cu trenul, cu microbuzul sau cu autocarul. Acestea sunt cele mai cunoscute modalități alese de turiști pentru a veni an de an aici, în cea mai populară stațiune din țara noastră. Vara bineînțeles este mai cald și te poți bucura liber de înot în mare, sau de plajă la soare. Stațiunea are o zonă minunată pentru plimbări la malul mării, în orice moment la zilei.

Vino la Costinești în acest an, pentru a te simți mai fericit în timp ce te relaxezi cu familia, copiii sau cu prietenii. O vacanță la plajă, ieftină și frumoasă, este cea mai bună alegere pentru acest an.