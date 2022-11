De ce aleg romanii vacantele in statiunea Eforie Nord?

Eforie Nord este o mica localitate de pe malul marii, situata la 12 km fata de orasul Constanta, accesul putandu-se face atat cu masina personala, tren, autobuz, iar pentru straini, la aproximativ 50 km se regaseste aeroportul Mihail Kogalniceanu.

Istoricul orasului Eforie Nord dateaza inca din anul 1877, atunci cand in urma razboiului de un an, otomanii au fost izgoniti de pe aceste meleaguri, iar statul doneaza terenul lui Mihail Kogalniceanu ca recompensa pentru rezultatele avute in timpul incidentelor. El returneaza o parte din terenuri, iar urmasii lui vand pamantul mostenit unui boier numit Ioan Movila, acesta din urma punand bazele statiunii. In anul 1899 incep lucrarile pentru ridicarea Hotelului Movila, situat intre malul marii si Baile Movila deja existente, iar in 1901 se incepe constructia unui spital balnear (Hotelul Europa din zilele noastre) folosit pentru tratarea copiilor cu afectiuni dupa ce Eforia Spitalelor Civile a achizitionat un teren. O legenda locala spune ca apa de ghiol este un facator de minuni, vindecand un magar care numai vedea si care numai putea merge prea bine. Dupa ce a fost scaldat, a inceput sa zareasca lumina zilei si a reusit sa mearga singur.

In anii 2000, in Eforie Nord au fost refacute faleza, promenadele si drumurile cu ajutorul statului prin fonduri europene, au fost construite noi hoteluri, vile si pensiuni, astfel ca turistii reusesc cu succes sa umple toate locatiile in sezonul de varf al verii, iar acestia pot cauta numeroase oferte de cazare Eforie Nord disponibile pentru orice buget alocat vacantei.

Ca si puncte de atractie in statiune puteti regasi portul Marina, un port turistic unde va puteti plimba in serile racoroase sau aveti posibilitatea sa inchiriati diferite ambarcatiuni, mai exista un parc acvatic special conceput pentru copii, un loc unde cu siguranta va veti distra alaturi de familie si prieteni, iar in ultimul rand sa nu uitam de plimbarile de agrement pe mare.

Pe plaja se pot practica diverse sporturi precum fotbal, volei si rugby, iar in timpul verii puteti participa la multe concursuri organizate zilnic pe nisip, distractia fiind cu siguranta una garantata. Viata de noapte nu este nici ea de ignorat in Eforie Nord, aici exista cateva cluburi unde sa petreceti serile, dar si multe restaurante sau terase cu specific pescaresc unde puteti savura mancaruri delicioase preparate de maestri bucatari, peste proaspat si fructe de mare.

In zorii diminetilor linistite aveti ocazia sa traiti experiente de neuitat, rasaritul soarelui, sa inspirati aerosoli si sa vedeti cum pescarii pleaca in larg cu barcile sa prinda peste. In prezent, faleza este refacuta total, fiind amenajata frumos, cu spatii pline de verdeata si pomi plantati, cu bancute unde puteti sta sa va savurati cafeaua in diminetile insorite alaturi de persoana draga. In Eforie Nord mai exista pe langa Marea Neagra si Lacul Techirghiol, un loc special, unde puteti pescui sau va puteti scalda in apele lui, Lacul Belona, un lac artificial. Daca doriti sa petreceti un sejur de neuitat pe litoralul romanesc, va recomandam cu drag Eforie Nord, atat pentru calitatea serviciilor hotelurilor, vilelor sau pensiunilor, cat si pentru plaja cu intindere mare si nisip deosebit de fin.