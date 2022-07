Florida, în criză 

Ce înseamnă povara taxei statale, ce înseamnă un Beverly Hill acoperit de frumusețe, dar și de prețuri uriașe. Am văzut un Detroit în care oamenii gospodari se străduiesc să facă față singuri vremurilor grele prin care trecem. Acum suntem în Florida. Statul către care s-au orientat zeci de mii de californieni să se relocheze. Florida este nu numai un stat însorit tot anul, este și un stat norocos. Condus de un guvernator inteligent, ferm și extrem de realist în decizii. Poate cel mai bun guvernator al momentului în Statele Unite. Florida nu are taxe statale. Cetățenii plătesc doar taxe federale. Un mare avantaj pentru nivelul de trai. Banii vin din investiții. Din folosirea forței de muncă extrem de eficient. Investițiile care produc plus valoare și bani către bugetul local al statului. Pentru mine, ce am zis până acum este o speranță că se poate. Un conducător inteligent și realist, cetățeni care nu așteaptă totul de la guvern și neapărat investiții. Fără astea nu se poate. Nu dau lecții nimănui, dar și în România se poate, dacă se respectă ceea ce dumneavoastră ați citit în ultimele trei săptămâni. România are nevoie de investiții ca de aer. Imediat. Fără atâta birocrație. Fără legi ale licitațiilor care arată că hoțului de hoț îi este frică. Fără atâtea studii de fezabilitate care nu duc nicăieri. Simplu. Pe față. Plus multă muncă. Oamenii vor să muncească, să câștige, să prospere. Mai rămâne și vrerea guvernanților. Și nu în ultimul rând, să trecem la a economisi. Risipa este acum cancerul României. Nepăsarea. Las’ că merge și așa. Uite că nu mai merge. Dar să revenim în Florida. Am ales alt oraș, nu neaparat Miami. Am ales un orășel care până acum două decenii nici măcar nu exista. Sunny Isles. Orășelul cu cele mai multe zile însorite pe an. Orășelul în care s-a construit enorm. Un oraș care „duduie”, un oraș de dat exemplu de cum se poate porni de la zero și ajunge în vârf. După mine, este oglinda statului Florida. Așa da. Hoteluri foarte înalte, pentru a nu folosi mult teren din plajă. Blocuri cu apartamente de vacanță, pe plajă, construite pe același principiu. Ridicarea orașului prin construcția de locuințe pentru muncitorii din industria hotelieră, agricultura din jur și secțiile de producție, înșirate puzderie pe litoralul floridan. Totul se mișcă. Totul produce bani. This is America! Și aici prețurile au devenit mari, dar și veniturile s-au ridicat. Repet, nu s-a apăsat pe accelerația taxelor. Banii „deștepți” nu vin din taxe. Vin din investiții. Din producție. Asta nu este teorie. Nu mă pricep. Asta am văzut. Asta am vorbit cu oamenii. Mulți români americani locuiesc aici. Sunt mulțumiți și nu foarte înfricoșați. Îngrijorați, da. Prudenți, da. Puși pe economii, da! Dar nu sunt în panică. Aproape că nu mai au sâmbătă liberă. Foarte, foarte mulți lucrează sâmbăta până la prânz. Orice ban în plus este bun. Compensează din nebunia prețurilor. Cei mai mulți români stau „la casă”. Au ales străzile liniștite, lăturalnice, din micile orașe. Baza nu mai este piscina, baza a devenit grădina. Puțin de colo, puțin de dincolo, se cunoaște. Românul este gospodar și nu îi este rușine de muncă. Se uită americanii și dau a aprobare din cap. Sunt lăudați peste tot. Românii floridani sunt muncitori și serioși. Organizați și gospodari. Cum spun ei, cu un tricou și o pereche de pantaloni scurți, trec anul. Sunt puși pe economii. În primul rând. Și pe autogospodărire. Am plecat din Florida având în ochi blocurile superbe din Sunny Isles, localitate numită pe drept cuvânt „Riviera Floridei”. Și mi-au rămas în urechi cuvintele unui român stabilit aici de vreo 40 de ani. Ne-am descurcat noi în România, în vremuri mai grele, musai să ne descurcăm și acum. Și se vor descurca și frații noștri din Țară.

Credința și nădejdea ne vor ajuta să trecem și hopul acestor vremuri.

Pe săptămâna viitoare, dragii mei prieteni. Așa cum știți, cu Jurnalul sub braț!