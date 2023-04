20 de galerii de artă, în același timp și în același loc

Am avut parte de o surpriză extrem de plăcută zilele trecute. O invitație la un eveniment de artă, care, mi s-a spus, este, în acest moment, unic în România. Trebuie să recunosc că am fost sceptic în primele clipe în care m-am gândit să împărtășesc cu voi această invitație. M-am gândit că poate fi interpretat ca fiind ceva elitist, în timp ce noi, pe pagina noastră, scriem despre lucruri interesante, dar accesibile tuturor cititorilor noștri. Și totuși, citind bine ce am primit, m-am lămurit că este ceva care ne poate interesa mai mult decât am crezut în prima clipă. Este vorba despre „RAD Art Fair”, cel mai mare târg de artă contemporană organizat în România. Scrie în invitație că acest târg este destinat tuturor gusturilor și tuturor buzunarelor. M-am întrebat ce poate însemna asta. Și am înțeles. Este vorba despre o educație culturală, dar și investițională pentru tineri. Așadar, uite cum răspundem acelor tineri care doresc să-și investească banii în ceva care devine profitabil pe viitor. Din proprie experiență vă pot spune că arta este profitabilă și poate fi chiar mai sigură decât aurul, acțiunile la bursă sau fondurile de investiții. Apoi am aflat că este un târg mare. Adică cele mai mari 20 de galerii din țară s-au unit pentru a realiza acest eveniment unic. Personal, consider că este un lucru extraordinar pentru România. Mai ales pentru că, din câte știu, România se prezintă timid la acest capitol, chiar dacă îl are, de exemplu, pe Adrian Ghenie, unul din cei mai scumpi artiști contemporani, a cărui ultimă lucrare s-a vândut cu 10 milioane de dolari. Ineditul acestui eveniment de excepție este că aici se vor găsi lucrări cotate la câteva zeci de mii de dolari. Dar pentru a nu fi o utopie, la „RAD Art Fair” vor fi și câteva ediții multiple, pregătite de artiștii galeriilor participante care încep de la 100 de dolari sau de euro. Extrem de interesant și atractiv. Încă un lucru important de luat în seamă: cei care se îngrijesc de acest târg vor să îmbine activitatea de interes pentru operele de artă cu plăcerea unei zile relaxante într-un cadru de cultură și frumusețe. O să putem admira, în aer liber, sculpturi, lucrări impresionante, putem asista la dezbateri cu oameni de meserie veniți din alte țări pentru a vorbi românilor. O să mă opresc aici. Vom continua vinerea viitoare, asta pentru că târgul va fi în perioada 4-7 mai! Până atunci, Pace, Sănătate și un Doamne Ajută spus ca o rugă spre Bunul Dumnezeu!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹