Încă se poate merge la scăldat: piscinele exterioare, deschise la Băile Felix

Turismul balnear a reintrat într-o oarecare normalitate, în unele zone, unde există piscine exterioare, mai ales cu apă termală. La Băile Felix, unde și până acum se mergea la ștrand și la Aqua Park în toate anotimpurile, hotelurile și pensiunile încă își primesc vizitatorii. În perioada de „lockdown”, hotelierii și-au pus la punct regulile pentru respectarea restricțiilor, astfel încât să-și poată proteja clienții de coronavirus, iar vara și începutul acestei toamne au readus aici oamenii dornici de plajă, scăldat și tratamente – pentru că se pot face și unele proceduri balneo, în continuare. Băile Felix rămân deschise și în perioada următoare, pentru cei care încă vor să înoate în aer liber, apa având 37 de grade Celsius.

Piscinele cu apă termală de la Băile Felix sunt deja în topul preferințelor celor care vor să-și asigure o vacanță reușită sau un weekend relaxant, chiar și în sezonul rece. Mulți se gândesc deja la sărbătorile de iarnă cu piscină în aer liber – ceea ce deja a devenit trend în ultimii ani. Și încă se poate face acest tip de turism, cu asigurarea tuturor măsurilor de prevenție, dacă nu se vor impune noi restricții. În plus, apa de la Băile Felix are efecte terapeutice multiple. Centrele SPA, ștrandurile în aer liber și piscinele hotelurilor de la Băile Felix ar putea fi considerate zona VIP a Europei pentru prevenirea și tratarea afecțiunilor secolului XXI. Noile boli profesionale cauzate de sedentarismul muncii de birou pot fi prevenite, de la vârste foarte fragede, prin curele cu apă termo-minerală naturală, iar apa cu proprietăți unice în Europa, de la Băile Felix, este cea mai recomandată, mai ales pentru corporatiști și pentru cei care au stat foarte mult în casă, în acest an.

Apa termală de la Băile Felix are alte proprietăți față de cea de la Oradea, deși distanța între reședința de județ și stațiune este foarte mică. Sursele de apă termală sunt diferite. La fel și conținutul de minerale și alte componente. Cei care merg în vacanță la Băile Felix mai trebuie să știe că, deși apele termale de aici nu au o concentrație foarte mare de minerale, fiind permis scăldatul pentru o perioadă mai îndelungată decât în alte stațiuni, precum Herculane, totuși trebuie să țină cont de indicațiile medicului și de faptul că nu trebuie să depățească trei ore pe zi, în apa care nu este doar caldă, ci are proprietăți curative. Cele mai multe piscine în aer liber se află la Aqua Park, în incinta Complexului President, unde turiștii se pot bucura inclusiv de valuri. Apa de la Băile Felix are proprietăţi curative pentru că încălzirea ei este datorată trecerii prin straturi de calcar poros, iar fiecare piscină are specificul propriu, în funcţie de felul în care s-a făcut forarea, pentru a se obţine sursa de apă. „Resursa de apă termo-minerală de la noi nu este epuizabilă, pentru că apa se află într-un circuit natural. Se alimentează permanent din Munţii Apuseni, zonă care este unul dintre cele mai mari rezervoare de apă dulce din Europa. Sunt lacuri la 38-40 de metri adâncime în Apuseni, cu apă foarte limpede. Rezerva de apă termală este influenţată doar de cantitatea anuală de precipitaţii. Când am făcut primul foraj pentru Aqua Park, la 108 metri adâncime, am ajuns la calcarul poros. Apa trece prin acest calcar poros, se îmbogăţeşte cu săruri minerale, iar prin această reacţie cu calcarul se şi încălzeşte”, explică Dumitru Fechete, directorul complexului President şi Aqua Park, de la Băile Felix.

Cele mai atractive sunt ștrandurile de toamnă

La Oradea şi la Băile Felix sezonul turistic este permanent, iar locuri de cazare sunt mai multe decât până acul trecut, în urma investiţiilor recente. Ştrandurile deschise tot timpul anului sunt spectaculoase, dar și terapeutice. Aici se îmbină perfect staţiunea balneo-climaterică și o imensă zonă de SPA pentru toate vârstele şi toate gusturile. Medicii care au studiat efectele apei termo-minerale de la Băile Felix au descoperit, în peste 30 de ani de studii, comparând rezultatele obţinute în urma curelor de apă termală, că organismul uman reuşeşte să se echilibreze şi să îşi ia din apă minerale, calciu şi magneziu, prin simpla îmbăiere. Apa de aici are şi proprietatea de a-şi schimba culoarea, sub influenţa factorilor precum schimbările de temperatură sau de presiune atmosferică. „De aceea se spune că este o apă vie. Sunt zile în care apa se poate face dintr-o dată verde sau se poate tulbura, deşi nu este murdară. S-a constatat că reacţionează la factorii de mediu, pentru că este o apă naturală. Noi schimbăm apa din fiecare piscină în timpul nopţii, astfel încât dimineaţa este de fiecare dată altă apă, iar bazinele sunt spălate şi dezinfectate. Chiar în timpul zilei, piscinele sunt alimentate permanent, iar apa de la suprafaţă se varsă permanent, astfel încât nu se poate murdări. Dacă cineva înoată într-o piscină de aici, apoi iese şi intră încă o dată, după o jumătate de oră, deja nu mai înoată în aceeaşi apă”, mai spune Dumitru Fechete.

Apa, bună și în cure interne

La Băile Felix, proprietățile curative ale apei termale tratează și afecțiunile aparatului digestiv.

Apa de aici este specială și poate fi folosită inclusiv la tratamente interne, pentru sistemul digestiv. Apa de la Băile Felix este unică în Europa. Mai este ceva asemănător în Franța și în Germania, dar cea de aici este unică, atât prin termalitate, cât și prin compoziția chimică. „Noi folosim apa aceasta și în cure interne, pentru că are proprietăți deosebite. Apa este oligominerală, deci are sub un gram substanțe minerale, ceea ce ne ajută să o folosim și în curele interne cu efecte excelente în afecțiunile digestive, colon iritabil, constipație, afecțiuni renale. Se bea cu o jumătate de oră înainte de masă sau la două ore după masă. Foarte mulți mă întreabă dacă apa mai este bună și după ce se răcește, în curele interne. Da, își păstrează calitățile și câteva luni după răcire. Compoziția chimică de bicarbonat, sulfat, potasiu și magneziu este extraordinară. Suntem singura unitate din Felix care oferim și acest tip de cură, chiar dacă prioritatea este balneația. Apa de aici tratează și boli metabolice, complicații ale diabetului zaharat sau neuropatii. Foarte multă lume mă întreabă dacă are contraindicații în afecțiuni endocrine, dar nu are”, a explicat, pentru Jurnalul, medicul Gheorghe Moraru, de la Complexul President.

Resursa naturală din zona Oradea-Băile Felix este acum pusă în valoare de investiții de peste 25 de milioane de euro, care pot aduce României mai mult de 2% din PIB, în următoarea perioadă.