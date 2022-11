Isteria creată de fake news-ul „se închid Băile Felix”

Hotelierii care și-au făcut calculele din timp și au început să investească în echipamente pentru energie alternativă încă de la începutul pandemiei au acum și cele mai mici prețuri de pe piață, cu o creștere de numai 8% față de anul trecut, în timp ce alții au majorat tarifele cu 20-25%, din cauza facturilor la energie. Stațiunea nu doar că nu se închide, așa cum a interpretat o parte a presei, ci abia mai are locuri de cazare pentru numărul din ce în ce mai mare de turiști, în această perioadă.

Fenomenul fake news face ravagii și în turism, anul acesta. După falsa bombardare a Deltei Dunării, din primăvara acestui an, care aproape a distrus prima parte a sezonului estival, acum au apărut știri false despre închiderea stațiunii Băile Felix. Totul a pornit de la interpretarea eronată a unui anunț pe care reprezentanții SC Turism Felix l-au făcut într-o conferință de presă, la sfârșitul săptămânii trecute, când au anunțat închiderea celor cinci hoteluri pe care le dețin. Reprezentanții SC Turism Felix au anunțat că i-a afectat foarte grav criza energetică, mai mult decât pandemia. Dar niciun alt hotelier din stațiune nu a mai anunțat închiderea.

Această perioadă a anului este ideală pentru stațiunile balneoclimaterice cu ape termale, iar la Băile Felix aproape că nu mai sunt de găsit locuri de cazare. Un alt mare complex hotelier din stațiune, President, are gradul de ocupare peste 95% în cea mai mare parte a acestei perioade, până la finalul anului, iar turiștii se bucură din plin de apele termale din aqua park și de tratamentele care se fac aici. „Probabil a fost greșit interpretată o declarație a celor care au făcut conferința de presă, săptămâna trecută, pentru că și pe noi au început să ne sune clienții, de câteva zile, să ne întrebe dacă se închide stațiunea. Dimpotrivă, noi avem totul deschis, nu am crescut prețurile cu mai mult de 8% față de anul trecut și ne extindem. Construim un nou hotel, de cinci stele, în cadrul complexului President. În ultimii ani am investit în panouri solare și am reușit să menținem scăzute prețurile. În urma analizei pe care am făcut-o încă din 2019, am început să investim în soluții pentru energie, iar acum putem menține prețurile sub nivelul celorlalte baze de cazare și de tratament din stațiune”, a explicat, pentru Jurnalul, Dumitru Fechete, directorul Complexului President Felix.

Piscinele cu apă termominerală de la Felix sunt perfecte pentru cei care vor să meargă la ștrand și în sezonul rece. Apa are temperatura de 36… 37 de grade Celsius, astfel încât se poate înota în piscinele descoperite chiar și atunci când se face frig. Aqua park-ul complexului President are și piscine în interior, în afară de cele exterioare, astfel încât numărul turiștilor este foarte mare în toate anotimpurile, inclusiv iarna. Numărul turiștilor a crescut foarte mult în ultimii ani, mai ales pentru perioadele de Crăciun și Revelion, iar toamna lungă și caldă umple toată stațiunea. Complexul President le oferă și celorlalte baze de cazare din zonă facilități pentru turiștii care vor să se bucure de apa termală la Aqua Park.

Apele termominerale de la Băile Felix sunt bune atât pentru tratamente, cât și pentru agrement. Este nevoie și de o recomandare din partea medicilor, dar scăldatul e permis mai mult decât în cazul apelor termale din alte stațiuni. Apa de la Băile Felix se folosește inclusiv în cure interne, pentru mai multe afecțiuni.

Și la Oradea, situată la câțiva kilometri distanță față de Băile Felix, sunt ape termominerale, iar reprezentanții bazelor de cazare și tratament spun că anul aceasta s-a recuperat o mare parte din pierderile cauzate de pandemie. Gradul de ocupare este aproape la fel ca în 2019, iar anul 2023 se arată deja mult mai bun, chiar dacă prețurile au mai crescut.

Schimbările din ultimii doi ani

SC Turism Felix SRL a luat decizia să închidă hotelurile Internaţional şi Nufărul începând cu 1 noiembrie, apoi Poieniţa şi Mureşul, din 21 noiembrie și Lotus, din 5 decembrie. Rămân deschise în stațiune 124 de unități de cazare, atât hoteluri, cât și pensiuni.

Problemele companiei au fost provocate de pandemie. Acționarii principali ai SC Turism Felix sunt SIF Transilvania, având o participație de 63,20% din acțiunile companiei hoteliere, și SIF Oltenia, cu 28,97%.

În toamna anului 2020, acționarii Turism Felix au votat noua componență a Consiliului de Administrație, după ce conducerea acționarului majoritar al SIF Transilvania s-a schimbat, Marius Moldovan devenind șeful executiv, în locul lui Mihai Fercală - care a deținut poziția timp de peste un sfert de veac. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Turism Felix (TUFE), a votat noua structură a Consiliului de Administrație, fiind impuși în board Marius Moldovan, directorul general al SIF Transilvania, și Nicolae Petria. Tudor Ciurezu, președintele SIF Oltenia, a obținut cele mai multe voturi și a fost ales în CA, iar fostul șef al SIF Transilvania, Mihai Fercală, nu a obținut numărul necesar de voturi pentru a intra în board.

Anul acesta, în luna martie, SIF Transilvania a devenit Transilvania Investments Alliance (TRANSI). Conducerea companiei a bătut palma cu o serie de consultanți și antreprenori din sectorul turistic, printre care și Dragoș Anastasiu, pentru a regândi portofoliul. În luna august, Turism Felix a luat un credit de 40 de milioane de lei de la Banca Transilvania, pentru a continua investițiile în Ștrandul 1 Mai, dar în octombrie a decis să închidă hotelurile. Cei 780 de angajaţi din aceste unități de cazare vor fi trimişi acasă prin rotaţie, până când își termină zilele de concediu de odihnă, apoi vor intra în șomaj tehnic, cu plata a 75% din salariu.