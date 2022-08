Litoralul românesc și cel bulgăresc nu mai sunt în competiție

Lărgirea plajei de la Mamaia și problemele legate de raportul calitate/preț din nordul litoralului românesc au modificat mult preferințele turiștilor români care aleg să meargă la mare în România. Anul acesta, stațiunile din sudul litoralului și Eforie Nord au preluat conducerea, în timp ce Mamaia a avut foarte mult de pierdut. Din calculele făcute de hotelieri și de agențiile de turism din România reiese că anul acesta e mult mai bun decât 2019, cu excepția stațiunii Mamaia, în timp ce litoralul bulgăresc a-nregistrat același tip de creștere ca sudul litoralului de la noi, depășind anul anterior pandemiei.

„Până acum, pentru litoralul bulgăresc, rezervările le-au depășit pe cele din aceeași perioadă a anului 2019, iar în cazul litoralului românesc, per total, se ridică la circa 80% față de 2019. Dacă însă facem calculele doar pentru stațiunile de la Eforie Nord spre sud, cifrele arată o creștere majoră față de același an. Anul acesta a fost o cerere foarte mare pentru Eforie Nord și stațiunile din sud, datorită faptului că în această parte a litoralului românesc sunt multe hoteluri noi, multe dintre spațiile de cazare au fost renovate și deja sunt multe hoteluri cu ofertă all inclusive. Mamaia suferă mai ales din cauza plajelor mărite, în partea de sud și centrală a stațiunii, însă în zona Mamaia Nord - Năvodari gradul de ocupare a fost mare. Estimările noastre pentru vara viitoare sunt foarte optimiste. Rezervările pe litoralul românesc vor fi, cu siguranță, mai multe decât anul acesta. Același lucru așteptăm și pentru rezervările pe litoralul bulgăresc. Previziunea noastră este bazată pe tendințele din ultimii ani. Trendul este ascendent și va continua să crească cererea pentru ambele zone ale litoralului Mării Negre”, a explicat, pentru Jurnalul, Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel. Agenția organizatoare (touroperator) își concentrează cea mai mare parte din activitate pe litoralul românesc și bulgăresc, iar din 2019 a mizat anual pe creșterea vânzărilor în ambele zone, câștigând toate „pariurile”, în ciuda previziunilor sumbre ale unor analiști ai pieței. „Pariurile” au fost câștigate împreună cu cele peste 1.000 de agenții din România și peste 350 de hoteluri de pe litoralul Bulgariei care colaborează cu IRI Travel.

Oferte speciale în această toamnă

Un alt trend al momentului este acela de a se prelungi sezonul estival, atât în România, cât și în Bulgaria. „Prețurile la cazare pe litoralul bulgăresc scad simțitor în septembrie. Chiar dacă tarifele sunt oricum reduse cu 20%-30% față de mijlocul verii, acestora li se aplică și reduceri suplimentare de 20%-30% și uneori chiar și de 40%, care duc la un preț mai mic cu peste 50% față de vârful de sezon, ceea ce înseamnă că o vacanță aici poate fi cu adevărat avantajoasă din punctul de vedere al bugetului alocat”, explică și Sebastian Constantinescu, director general Travel Planner.

Hotelierii de pe litoralul bulgăresc sunt dispuși să se promoveze către piața românească și în extrasezon. „Luna septembrie vine cu noi surprize de la Travel Planner. Turiștii care își rezervă vacanța pentru septembrie își pot prelungi gratuit sejurul cu încă o noapte. Travel Planner oferă 500 de nopți gratuite care vor fi extrase la tombolă pentru toți cei care își rezervă o vacanță de minimum 3 nopți pentru anumite hoteluri din oferta agenției. De această promoție, în valoare de peste 30.000 de euro, vor beneficia și se vor bucura 500 de turiști. Aceasta constituie, până la ora actuală, cea mai amplă campanie cu beneficii importante pentru turiștii români. Ni se pare o cifră impresionantă și un efort deosebit din partea hotelierilor din Bulgaria, care acordă o atenție deosebită pieței românești”, mai spune Sebastian Constantinescu.

Excursii peste graniță

Și pe litoralul românesc se prelungește sezonul, mai ales dacă vremea se va păstra bună. Hotelierii și agențiile de turism se așteaptă la un grad de ocupare mare până la finalul lunii septembrie, anul acesta. Cei mai mulți români fie cumpără o vacanță în România și merg pentru câteva zile în Bulgaria, fie cumpără un pachet all inclusive pe litoralul vecinilor, prelungindu-și vacanța cu alte câteva zile pe litoralul românesc. Sunt și foarte mulți care merg la plajă în România și fac excursii în țara vecină, uneori doar pentru a merge la masă, la un restaurant bulgăresc. Una dintre marile atracții ale vecinilor e Dalboca, unde este și o fermă de scoici, fiind zeci de feluri de mâncare doar pe bază de midii și rapane proaspete. Mulți merg să viziteze castelul Reginei Maria de la Balcic sau ajung până la Nisipurile de Aur și Varna.

Faptul că românii deja merg anual pe litoral, atât în România, cât și în Bulgaria, transformă cele două destinații turistice într-un nou concept comun. Nu mai este nevoie de sabotajul reciproc despre care se vorbește de mulți ani, ci mai degrabă de o strategie comună, pe modelul agențiilor de turism care au mizat pe acest concept și au avut de câștigat.

