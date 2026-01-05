Cele mai subestimate orașe europene care merită vizitate în 2026

Din ce în ce mai multe orașe și capitale europene devin destinații unde merg foarte mulți turiști. Din acest motiv, experiența per total a unei vacanțe în Viena, Barcelona sau Praga nu mai este una frumoasă când aglomerația și cozile lungi își spun cuvântul.

Publicația The Telegraph a făcut o listă cu 9 cele mai subestimate orașe europene, care merită să fie vizitate în 2026 în locul destinațiilor populare de pe continent.

Viena este magnifică, însă a devenit o destinație populară și aglomerată. Din acest motiv, vizitarea tuturor obiectivelor turistice poate fi obositoare. Dacă sunteți în căutarea unui loc mai liniștit, urcați într-un autobuz și treceți granița cu Slovacia.

Bratislava, capitala Slovaciei, se află la doar 40 de minute cu mașina de aeroportul din Viena, iar autobuzul te lasă chiar în centrul orașului. Toate obiectivele turistice se află la o distanță mică de mers pe jos de centru și, prin urmare, nu e necesar transportul public.

Bruges este unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale de pe continent. Fiind o destinație turistică populară încă din epoca victoriană, turiștii sunt și ei numeroși. O variantă pentru a descoperi antichitatea flamandă fără magazinele de suveniruri este orașul Gent. Centrul său antic este la fel de frumos, dar, spre deosebire de Bruges, este un oraș viu.

Praga este uimitoare, însă centrul istoric al orașului este plin de turiști. Pentru o escapadă urbană complet diferită, călătoriți în orașul balnear Karlovy Vary. Epoca de aur a orașului Karlovy Vary a fost secolul al XIX-lea, când izvoarele sale minerale calde l-au transformat într-o stațiune la modă pentru clasele superioare austriece. Deși după al Doilea Război Mondial a dispărut în spatele Cortinei de Fier, Revoluția de Catifea a adus renașterea sa. Astăzi, Karlovy Vary este din nou un oraș în plină expansiune, plin de cafenele și hoteluri extravagante de la sfârșitul secolului.

Parisul este un alt oraș aglomerat din punct de vedere turistic. Alternativa? – Lyon. Lyon este renumit ca fiind capitala culinară a Franței, iar ceea ce îl face un paradis pentru gurmanzi este calitatea mâncării de zi cu zi.

Berlinul este plin de lucruri de văzut și de făcut, însă este un oraș întins și copleșitor. Centrul orașului se umple de lanțuri internaționale de magazine. În prezent, cel mai animat oraș este Leipzig, locul în care a început Revoluția Pașnică din Germania. Oraș industrial în perioada comunistă, Leipzig a devenit un centru cultural important. Cartierele industriale Plagwitz și Connewitz sunt pline de baruri și galerii pop-up.

Veneția este frumoasă, dar a devenit o destinație supraaglomerată. Piața San Marco și Podul Rialto sunt capcane pentru turiști de când se știe, iar interdicția actuală privind navele de croazieră mari doar a încetinit valul de vizitatori, fără a-l opri. Trieste este o alternativă în acest sens.

Trieste se află în Italia, dar doar la limită. Înainte de Primul Război Mondial, făcea parte din Imperiul Habsburgic. Un secol mai târziu, moștenirea austriacă încă se reflectă în toate aspectele, de la arhitectură la gastronomie. După Al Doilea Război Mondial, a devenit un oraș de frontieră, înconjurat de Cortina de Fier, dar de la sfârșitul Războiului Rece a redevenit un punct de intersecție.

Amsterdamul are muzee de talie mondială și o viață de noapte uimitoare, dar există mai multe orașe olandeze mai mici, care sunt mai frumoase și mult mai puțin aglomerate. Alternativa? – orașul Delft, care este renumit pentru porțelanul cu același nume, Delfts Blauw, cunoscut și sub denumirea de Delft Blue.

Barcelona este spectaculoasă, dar centrul orașului este invadat de turiști și de protestatarii împotriva turismului excesiv. Valencia este o variantă bună pentru cei care vor să meargă în Spania, dar într-un loc mai puțin frecventat.

Sfântul Graal se află în catedrala arhaică și plină de atmosferă din Valencia, un amestec eclectic de stiluri gotic, baroc și neoclasic. Orașul se mândrește, de asemenea, cu una dintre cele mai mari galerii de artă din Spania, Muzeul de Arte Frumoase. O atracție mai elegantă este Orașul Artelor și Științelor, un grup de muzee proiectat de arhitectul spaniol Santiago Calatrava. Arhitectura este atracția principală, întrucât conturează un peisaj urban futurist din oțel și sticlă.

Geneva este un oraș plăcut, însă este mai degrabă un oraș de afaceri. Deși amplasarea sa pe malul lacului este atractivă, viața stradală este, în general, destul de monotonă. Dacă doriți să vedeți ce are mai bun de oferit cel mai mare lac din Europa, mergeți la Lausanne.

Geneva este ascunsă într-un colț îngust la capătul îndepărtat al Lacului Léman (așa cum francezii numesc Lacul Geneva). Totuși, Lausanne se află într-o poziție splendidă la mijlocul său, în cea mai largă parte a lacului. Orașul se întinde pe un deal abrupt, cu priveliști uluitoare asupra apei albastre limpezi, iar în depărtare pot fi văzute vârfurile alpine înzăpezite.

