Partea goală a paharului Beverly Hills 

Casă, nu apartament, care poate fi undeva puțin sub un milion de dolari. Cele mai multe case sunt în jur de 4 milioane. Acesta este motivul pentru care mulți rezidenți ai orașului au ales să plece în alte state. De preferință Texas sau Florida. Pentru că am locuit mulți ani în Florida, știu de ce. Statul Florida nu are taxe statale. Doar federale.

În Beverly Hills, la tot pasul vezi numaI lucruri scumpe. De la mâncare la benzină, la haine și mobilier. Azi am văzut la o stație de benzină cel mai mare preț din Statele Unite, 7 $ pentru un galon de benzină. Adică 1,86 $ litrul. Anul trecut era fix la jumătate. Se aude că în curând se va atinge pragul de 8 $ pentru un galon. Adică 2,12 $ litrul. Incredibil. Oamenii nu pot să conceapă așa ceva. La începutul anilor ’90 , un galon costa 1 $ . Adică 0,26 $ litrul. Am făcut un test la un magazin alimentar. Am cumpărat cam ce târguiam anul trecut cu 70 $. Acum am dat 130 $. Nimeni nu știe unde se va ajunge. Și se pare că ăsta este doar începutul. Cumpărai un tricou bun cu 9,99 $. Preț consacrat ani de zile. Acum fix 16,99 $. Și toate celelalte la fel.

Dacă statul California are o problemă cu oamenii străzii, în Beverly Hills au fost numărate doar 19 persoane în situația asta. M-am oprit în parc și am vorbit cu unul dintre ei. Motivul pentru care a ajuns pe stradă nu mai contează. M-a surprins plăcut că avea numai vorbe bune despre cei care locuiesc aici. Oameni buni, a spus el. Aduc mâncare rece, haine, sucuri, apă minerală. Și asta în fiecare zi. O minune de oameni mi-a spus. I-am dat 10 $. Mi-a mulțumit mirat. Cei din zonă nu dau bani și nu așa mulți!!! Hm, interesant mod de a privi lucrurile. Și da, mulți cunoscuți au ales să plece din California. Mai ales din cauza prețului la case, mi-au spus ei. Dacă ne uităm la cifre, anul trecut au ales să plece din California peste 82.000 de oameni. Lucrul ăsta spune ceva. Vecinii mi-au spus, ca de fiecare dată, că este sigur să trăiești în Beverly Hills. Și totuși, tot din statistici, „șansa” de a fi atacat pe strada este de unu la 24. Foarte mare. Un orășel greu de înțeles. Aseară am stat la un grătar cu o familie de tineri. I-am întrebat: Ok, nu-mi pasă de statistici, care este salariul cu care te poți descurca totuși în Beverly Hills? 150.000 - 180.000 $ mi-au răspuns ei. Nu mulți oameni au salariul ăsta. Așa că am înțeles de ce mulți aleg să plece din California. Cei care își permit, locuiesc în Malibu. Spun ei, acolo este foarte „safe” și foarte frumos. În ziua în care o să apară Jurnalul voi fi în Malibu, să văd cu ochii mei. Și totuși ceva nu se leagă. California se poate lăuda cu cea mai bună economie. Florida nu poate concura. Și atunci? Da, faptul că nu sunt doar taxe statale și casele se vând totuși la prețuri rezonabile, poate fi o explicație. Vedeți, la fiecare două vorbe, una este despre taxe. Umblă și o vorbă: „în America de moarte poți scăpa, dar de Fisc nu!”. Taxe și iar taxe. De la 1 iulie Fiscul românesc va începe un adevărat război cu persoanele fizice care nu-și justifică averea, va fi un „tsunami” al ANAF-ului, spun ei. Nu știu de ce, dar mă încearcă un simțământ că această cruciadă va fi un mare fâs. Să dea Domnul să nu fie așa, iar cei care au adunat averi uriașe fără o justificare solidă să fie puși să plătească! Spre binele comunității, spre binele României, în definitiv.

Dragii mei, cu Jurnalul sub braț, asta este viața. Știți și voi, nicăieri pe fața pământului nu este ușor, de aceea trebuie să ne bucurăm de fiecare zi pe care o trăim. Cu sau fără bani mulți. În România sau în America.

Pe săptămâna viitoare, cu Jurnalul sub braț, sănătoși și în bună pace!