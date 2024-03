Peru, curcubeul în veșminte

Săptămâna trecută v-am povestit pe larg despre ceviche peruan. Azi, tot la sugestia voastră, a comunității de la pagina 22, vă voi povesti despre un obiect de îmbrăcăminte pe care l-am descoperit aici, în Peru: poncho.

Ei bine, poncho este un obiect vestimentar pe care, vă spun sincer, nu l-am băgat în seamă. Desigur, vedeam și în America, și când călătoream în Mexic mulți oameni cu acel „covor” pe ei, însă consideram că este extrem de călduros, iar eu rar am petrecut timpul în zone friguroase. Am preferat mereu căldura. Astfel că poncho nu a fost un subiect de interes pentru mine. Până acum, aici, în Peru. Iar la îndemnul vostru, iată că am intrat în joc. Și unde poți afla „mai la sursă” decât în Peru, unde poncho înseamnă și tradiție, și istorie, și mândrie. Am aflat că poncho nu este doar un veșmânt gros, viu colorat, peruanilor le plac foarte mult culorile vii, el este și o amprentă culturală. De unde am aflat? Păi, norocos cum sunt, m-am împrietenit cu ghidul perfect: doamna Gladys Leny Leyva Fernández, o negustoreasă de argint și poncho-uri în bazarul din Lima, vorbăreață și prietenoasă, permanent zâmbitoare. N-a fost nevoie s-o rog de două ori să-mi vorbească despre peruanul poncho. Iar ea, peruancă fiind, mi-a spus mândră de mai multe ori că deși poncho există și în Chile, și în Ecuador, și în Mexic, „original” este doar cel din Peru, cu o vechime atestată de peste 1.500 de ani, de pe vremea indienilor Mapuche și Paracas, care au locuit aici, pe înălțimile Anzilor peruani. Ea de altfel chiar confecționează poncho-uri și toate cele expuse sunt făcute chiar de ea și de familia ei. Am aflat că poncho nu este o haină care ține doar cald. El ține foarte bine și răcoare în zilele călduroase, chiar caniculare. Cum am spune noi, este și plapumă, este și umbrelă de soare. Însă, deși țesătura este groasă, din lână de lamă sau de alpaca, nu este deloc grea și este foarte confortabilă.

Pot spune că m-a cucerit acest poncho, și, evident că-mi voi achiziționa unul la plecare. Singura problemă va fi alegerea, deoarece nimic nu este întâmplător la model. Toate sunt superbe, însă fiecare model are o semnificație, simbolizează ceva local sau tradițional și, de asemenea, este unicat.

Dragii mei, noi ne întâlnim vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

