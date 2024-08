Minunea secolului: scad prețurile pe litoral! Bulgaria a devenit mai scumpă decât România

Regulile din turism au început să funcționeze și în România, în ultimii 10 ani, de când hotelierii și agențiile au vândut din ce în ce mai multe cazări pe litoral în regim „early booking”. Pe lângă reducerile oferite prin aceste programe de rezervări timpurii, se mai adaugă unele oferte speciale cu reduceri semnificative, cu diverse ocazii, în special la târgurile de turism. Astfel, cele mai multe vacanțe se vând încă din toamnă, pentru vara anului următor, apoi sunt încă prețuri reduse în primele trei luni ale anului și din aprilie încep să crească prețurile, pentru sezonul estival.

Anul acesta au fost vândute vacanțele foarte bine, pentru vară, până în luna mai, apoi cererea din partea turiștilor aproape a stagnat. La unele unități de cazare de pe litoral s-a aplicat în continuare creșterea treptată a prețurilor la cazare, până la 15 iulie, iar altele au tarife mai mari în ultima săptămână a acestei luni și începutul lui august, dar gradul de ocupare a rămas destul de mic, unii nereușind să depășească 60%, în această perioadă în care în alți ani nici nu se mai puteau găsi locuri de cazare.

Mai multe tipuri de oferte

Tot acum, unii hotelieri și agențiile de turism care le vând camerele au aplicat reduceri semnificative și au obținut o creștere a numărului de cereri din partea turiștilor. „La Saturn, Hotel Prahova, de 2 stele, un sejur după 15 august pornește de la un tarif standard de 651 de lei de persoană, cu 5 nopți de cazare, iar cu reducere se vinde acum cu 347 de lei. Este un exemplu de reducere last minute de 47%, până pe 9 septembrie. Dar sunt astfel de oferte cu reduceri și la Mamaia, la Hotel Savoy, de 4 stele, unde în perioada 8-13 august, pentru 5 nopți, tariful cu reducere e 3.919 lei de persoană, în regim all inclusive, sau reducere last minute de 24%, până pe 20 august. Tot la Mamaia, la Hotel Flora, de 3 stele, în perioada 8-13 august, pentru 5 nopți, tariful cu reducere este 775 de lei de persoană, dar fără servicii de masă, într-o ofertă specială «stai 5 nopți și plătești 4». Există mai multe astfel de oferte”, a explicat, pentru Jurnalul, Ovidiu Oprea, reprezentantul agenției Bibi Touring.

Prețuri la jumătate, la all inclusive

Printr-o astfel de oferă se poate sta la Olimp, la Hotel Cocor, de 4 stele, în perioada 8-15 august, 7 nopți, cu 2.021 de lei de persoană, cu mic dejun inclus - „stai 7 nopți și plătești 6”. La Mamaia, la Hotelul Phoenicia Royal, de 5 stele, în perioada 26-31 august se poate sta cu 2.240 de lei de persoană, pentru 5 nopți, prețul fiind redus față de tariful standard care era 3.459 de lei. Reducerea se aplică în sistemul de „reduceri timpurii”, prețurile fiind cu 35% mai mici, în limita locurilor disponibile. Tot la Mamaia, la Phoenicia Holiday Resort, de 4 stele, se poate sta în perioada 30 august - 4 septembrie, 5 nopți, cu 1.748 de lei de persoană, cu reducere de la tariful standard care era 3.259 de lei, în programul „înscrieri timpurii”, cu reduceri de până la 46%, în limita locurilor disponibile. Iar la Olimp, la Phoenicia Blue View și la Amfiteatru, de 4 stele, în perioada 31 august - 5 septembrie se pot cumpăra 5 nopți de cazare cu 1.360 de lei de persoană, cu reducere de la tariful standard de 2.493 de lei. Și la Hotelurile Belvedere și Panoramic, de la tariful standard de 3.249 de lei de persoană pentru 5 nopți, s-a ajuns la 1.738 de lei, tot ca „înscrieri timpurii”, pentru care se aplică scăderi de până la 47% până pe 9 septembrie.

„Pe ultima sută de metri”

În general, cu până la 800 de lei de persoană se poate sta pe litoral la un hotel de 2 sau chiar 3 stele, în vârf de sezon estival, iar la 4 și 5 stele se poate sta o săptămână cu jumătate din prețurile de anul trecut. Astfel, litoralul românesc a devenit mai ieftin decât cel bulgăresc. Nu se găsesc aceste oferte la toate hotelurile sau agențiile de turism, dar deja au început mai mulți hotelieri să facă ajustări, pentru a putea atrage turiști, „pe ultima sută de metri”.

Anul acesta s-au lărgit și plajele din mai multe stațiuni din sudul litoralului și chiar dacă s-a lucrat inclusiv în lunile iunie și iulie, atât turiștii, cât și hotelierii s-au declarat mulțumiți. Au scăzut și prețurile șezlongurilor și ale umbrelelor, ajungând pe unele plaje din România la jumătate de preț față de Bulgaria, unde prețurile au mai crescut. De exemplu, administratorii sectoarelor de plajă au ajuns să ofere până a 3 șezlonguri cu umbrelă și măsuță pentru doar 70 de lei în România, în timp ce în Bulgaria a ajuns prețul unui șezlong cu umbrelă și măsuță la peste 100 de lei.

Scăderea tarifelor ar fi, în această vară, cea mai bună strategie pentru creșterea gradului de ocupare pe litoralul românesc, din sezon rămânând doar o lună.

