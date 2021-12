Relaxarea poate crește numărul rezervărilor cu 30%, la finalul anului

Românii se bucură de relaxarea anunțată de autorități, iar agențiile de turism și hotelierii estimează o creștere spectaculoasă a numărului de rezervări „last minute” pentru Crăciun, Revelion, dar și pentru sărbătorile de iarnă pe stil vechi. Se așteaptă o creștere cu cel puțin 30%, pentru finalul acestui an și luna ianuarie. Cele mai căutate destinații în această iarnă sunt Egipt și Sinaia, conform specialiștilor în turism. Egiptul a rămas cea mai sigură și accesibilă destinație externă, preferată de cei care vor să se relaxeze iarna la temperaturi de vară, iar Sinaia a revenit în forță, ca principală stațiune montană care oferă foarte multe tipuri de oferte atât pentru cei care iubesc sporturile de iarnă, cât și pentru celelalte categorii de turiști. Există și o înfrățire între stațiunea regală a României și regiunea Sinai din Egipt, parafată în această vară de autoritățile din ambele țări.

Stațiunea Sinaia înseamnă mai mult decât sporturi de iarnă. Istoria foarte importantă a acestei stațiuni o transformă într-un adevărat muzeu în aer liber, cu foarte multe obiective turistice culturale. Este accesibilă atât ca localizare, cât și din punctul de vedere al ofertelor pentru toate gusturile și posibilitățile financiare. Istoria acestei stațiuni regale din Bucegi începe cu primii schiori din România, care făceau parte din clasele aristocratice. Primele încercări de a practica acest sport s-au făcut spre sfârşitul secolului al XIX-lea, pe Valea Prahovei, la Sinaia, unde familia regală a României îşi stabilise reşedinţa, într-un cadru natural de o frumuseţe rară. Nu întâmplător, această zonă este şi astăzi printre preferatele celor care iubesc sporturile de iarnă, relaxarea, dar și turismul cultural sau ecumenic. Membrii familiei regale de Hohenzollern au fost atât practicanţi, cât şi patroni şi dezvoltatori ai sporturilor de iarnă pe Valea Prahovei. Primele curse oficiale de săniuţe, pentru copiii din Sinaia, de schi sau bob, s-au desfăşurat în 1912, pe pajiştea din faţa Castelului Peleş. Sinaia era o staţiune exclusivistă la începutul secolului trecut, astfel încât s-a născut, după un timp, un proiect pentru mase, al polisportivului Iorgu Arsenie, de a crea un centru pentru sporturi de iarnă la Râmnicu Vâlcea. Au urmat şi altele. Pentru bucureşteni, centrul sporturilor de iarnă a rămas însă Sinaia. Aici mergeau la schi personalităţile momentului, sporind faima staţiunii. Abia după cel de-al Doilea Război Mondial s-au dezvoltat, pe rând, mai multe staţiuni de schi, atât pe Valea Prahovei, cât şi în celelalte zone montane ale ţării. Dar povestea sporturilor de iarnă din țara noastră începe în 1912, când Casa Regală a fondat Federaţia Societăţilor Sportive din România, patronată de viitorul rege Carol al II-lea. A inclus de la bun început dezvoltarea sporturilor de iarnă printre obiectivele principale ale federației, Carol al II-lea fiind el însuşi un schior pasionat, așa cum apare în numeroase fotografii, împreună cu fiul său, Mihai, pe atunci Mare Voievod de Alba Iulia.

Valea Prahovei, paradisul schiorilor

Situată la numai 120 de kilometri distanţă faţă de Bucureşti şi amplasată pe pantele mai joase ale Masivului Bucegi, Sinaia a atras, încă de la început, iubitorii muntelui. Datorită acestei istorii regale, Valea Prahovei a rămas, pentru un secol, cel mai mare şi cel mai popular domeniu schiabil din România. Sinaia și-a păstrat până astăzi statutul de stațiune montană de top, printre toate celelalte care s-au dezvoltat ulterior, pe Valea Prahovei, iar trendul lansat aici a stat, de fapt, la baza amenajării celorlalte din zonă: Azuga, Buşteni, Predeal și Poiana Braşov. Stațiunea regală rămâne printre locurile preferate de iubitorii sporturilor de iarnă, mai ales pentru că deține cel mai întins domeniu schiabil din România, cu 16 pârtii omologate, care însumează peste 16 kilometri schiabili. Pârtiile sunt deservite de telecabine, o telegondolă, instalații de telescaun și teleschi, precum și tunuri pentru zăpadă artificială și instalații de nocturnă. Și la capitolul cazare Sinaia stă foarte bine, având oferte de toate tipurile, pentru toate preferințele.

Cum a primit supranumele „Perla Carpaților”

Staţiunea Sinaia se diferențiază de celelalte prin arhitectura vilelor cochete, construite în stilul secolului al XIX-lea, când primise supranumele „Perla Carpaţilor”. În afară de atracția pe care o constituie domeniul schiabil, Sinaia este preferată de cei care vor să combine activitatea sportivă cu turismul cultural, aici fiind celebrele Castele Peleş, Pelișor, Foișor, dar și toate celelalte clădiri-monument care au construit faima localității montane. Castelul Peleș a fost ridicat la ordinul regelui Carol I al României, în stil neogotic şi neorenascentist german. În interior pot fi admirate elemente de decor germanice, coloniale, turceşti, veneţiene şi maure. În saloanele de la parter și în încăperile de la primul etaj poate fi admirată combinaţia unică de stiluri decorative. Castelul Pelişor este al doilea ca mărime din Sinaia și face parte din acelaşi domeniu, iar Castelul Foişor este cel mai mic din întregul ansamblu. De la Peleş se poate coborî către vechea Gară Regală, iar la mică distanță se află și Casa Memorială George Enescu, sursă de inspiraţie pentru operele celebrului compozitor român care a cucerit întreaga lume. La Sinaia, familia regală a României îşi stabilise reşedinţa.

Cei care aleg Sinaia pentru vacanța de iarnă se bucură de sporturile de iarnă, dar și de distracție și relaxare. De asemenea, pot vizita obiectivele culturale, dintre care cele mai cunoscute sunt Domeniile Peleș-Pelișor, Cazinoul, Casa George Enescu și Gara Regală.

De ce preferă românii Egiptul iarna

Mulți români au ales destinații exotice pe timpul iernii, în ultimii ani. Chiar și în pandemie, cele mai căutate vacanțe din sezonul rece, pentru cei care nu iubesc zăpada și sporturile de iarnă, au fost Egipt, Dubai, iar mai nou, Zanzibar. Anul acesta se menține același trend, mai ales pentru că aceste destinații au rămas deschise, chiar și după restricțiile drastice din ultima lună, când s-a închis o parte a Africii. Egiptul este fascinant, atât pentru că are unele dintre cele mai bune resorturi la malul mării, unde și iarna se poate face plajă și chiar se poate înota în apa mării, dacă temperaturile sunt suficient de ridicate, dar și pentru că aici se pot vizita unele dintre marile minuni ale lumii. Prețurile au și scăzut foarte mult în pandemie, pentru că egiptenii au știut să managerieze foarte bine situația din prezent, atrăgând un număr foarte mare de turiști din țările care au rămas deschise, printre care și România. Autoritățile din Egipt chiar declarau, în vara acestui an, la București, că cei mai mulți turiști pe care i-au avut de la începutul pandemiei au fost din România. Tocmai de aceea, pentru români au fost create și pachete cu oferte speciale, incluzând reduceri substanțiale de prețuri. Pe de altă parte, Egiptul a fost, din iunie 2020, statul care a gestionat cel mai bine problema pandemiei, primind în țară doar persoane cu test negativ COVID-19 și impunând respectarea unor reguli de prevenție care au făcut posibil turismul în condiții de siguranță. Singurul lucru care lipsește din ofertele pentru români e posibilitatea de a avea o vacanță cu zbor la Cairo și o zi de vizitare a piramidelor, apoi zbor intern către Hurghada sau Sharm El Sheikh și întoarcere în România din cele două zone, din cauza lipsei unor astfel de chartere. Deși Egiptul a rămas deschis pentru turism și numărul curselor aeriene a crescut foarte mult în ultimul an și jumătate, companiile aeriene încă nu au suficientă predictibilitate pentru a negocia contracte convenabile cu agențiile de turism care ar vrea să ofere mai multe posibilități de creare a pachetelor, fără costuri foarte mari pentru zboruri. Atunci când se va rezolva și problema curselor aeriene spre și dinspre Egipt, această destinație va crește și mai mult, chiar dacă păstrează costurile la nivelul anului 2020.