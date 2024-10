Jurnalul.ro › Timp liber › Calatorii › România în Best of the World 2025. Principalele destinații de vacanță recomandate de National Geographic România în Best of the World 2025. Principalele destinații de vacanță recomandate de National Geographic

România în Best of the World 2025. Principalele destinații de vacanță recomandate de National Geographic

National Geographic a realizat o listă cu cele mai atractive destinații turistice pentru anul viitor. În Best of the World 2025 a fost inclus și un loc din România.