S-au redeschis podgoriile pentru turismul viniviticol

Unul dintre aceste locuri care și-au reluat evenimentele pentru grupurile de turiști este Domeniul Ostrov, unde deja se fac excursii la cules de vie, nu doar la degustări. Nimic nu se compară cu mustul proaspăt, pe care excursioniștii și-l pot face singuri, chiar după ce culeg struguri, în cel mai autentic stil tradițional. Iar gastronomia se îmbină ideal cu vinurile dobrogene, astfel încât o masă copioasă în vie devine o experiență de neuitat. Totul este natural, iar istoria vinurilor curge din belșug, odată cu licorile bahice.

Ostrov este una dintre podgoriile celebre ale României, la granița cu Bulgaria. Pentru a ajunge pe Domeniile Ostrov, se traversează cu bacul, proprietarii podgoriei și ai cramelor fiind și cei care se ocupă de transportul turiștilor, astfel încât vizitatorii pot fi preluați fără incidente și conduși către pensiunile cramei. Bacul care face legătura cu localitatea se ia de la Chiciu, zonă situată la zece kilometri de ieșirea din Călărași, și malul Ostrovului. Circulă în fiecare zi, de la ora 5.00 dimineața, până după miezul nopții.

Proprietarii podgoriei au sărbătorit, luna aceasta, depășirea nivelului de 40 de milioane de euro investiții făcute din ultimii ani, atât în vie și în tehnologii de ultimă generație pentru producția de vinuri, cât și în spațiul de primire a oaspeților, însemnând spații de cazare, restaurant și terasă, piscină și spații de relaxare de la cramă. În ultimii cinci ani s-au făcut și proiecte transfrontaliere, în colaborare cu Bulgaria, prin care s-a amenajat și Muzeul Vinurilor de la Ostrov. S-au conceput și mai multe circuite turistice care leagă România de Bulgaria, prin zona Ostrov, incluzând o vizită la cramă.

În septembrie, culesul strugurilor la Domeniile Ostrov a-nceput cu un ospăț în vie, meniul fiind conceput de Chef Cătălin Scărlătescu și somelierul Daniel Zottu. Mâncărurile au fost potrivite pentru vinurile Naiada, Legio și Ritual. Asocierea de excepție a vinurilor de Ostrov cu rețetele lui Chef Cătălin Scărlătescu a fost girată de expertul de 5* în industria ospitalității, somelierul și creatorul de vinuri Daniel Zottu, care i-a inițiat pe oaspeți în arta degustării. 2022 a fost un an excepțional pentru Domeniile Ostrov, cu o producție mare de struguri și o calitate foarte bună a vinurilor. Primele estimări arată că se vor obține circa 12.000 de tone de struguri de vin.

Arealul viticol de la Sotrov este de 1.300 de hectare, în județul Constanța, DOC Oltina și IG Terasele Dunării, iar vinurile se vând cu precădere către HoReCa. De trei ani, multe dintre vinurile de la Ostrov au luat premii internaționale. Legio, Ritual, Magnum Cuve Rose, Wine for Black Angus, Naiada, NOE, JOC, Art Folclor-Cocoș, Istros și Vinăria Ostrov. Cu aceste vinuri, Domeniile Ostrov au fost medaliate cu aur, argint și bronz, la cele mai mari concursuri din lume.

De la agricultură și industrie, la vinuri și turism

Zona viticolă a Dobrogei se întinde spre Călărași, până la granița cu Bulgaria, unde se află și Domeniile Ostrov, care nu au fost viticole în perioada regimului comunist, dar actualii proprietari au preluat o veche zonă agricolă şi industrială, pentru a o transforma în podgorie și într-o atracţie turistică. Noile investiţii au avut la bază tradiţia locurilor, iar denumirile vinurilor au fost inspirate din legendele locale. „Aici era o unitate de cazare doar pentru studenţii care veneau la cules. Noi am demolat tot ce era înainte şi am construit totul de la zero, pentru a face zonă turistică. Totul este în strânsă legătură aici cu legendele locului şi cea mai frumoasă dintre ele a dat şi numele colecţiei de vinuri Naiada, sirena de apă dulce, despre care şi astăzi sunt poveşti spuse de oamenii din aceste sate”, spune Oana Belu, coproprietar la Domeniile Ostrov.

Cei mai mulți vizitatori ai cramei sunt constănțenii care preferă să plece de acasă în perioadele aglomerate, căutând liniște, un vin bun și o masă tradițională, pe malul Dunării. Au început să guste frumusețea Domeniilor Ostrov și bucureștenii, în ultima perioadă. Distanța e destul de scurtă, de numai 130 de kilometri, între Ostrov și Constanța. Peisajul este fabulos, din via care se întinde deasupra Dunării, unind România cu Bulgaria. Unii excursioniști merg la Ostrov pentru câteva zile, apoi trec în Bulgaria, iar la întoarcere se mai opresc o dată, pentru încă o degustare de vinuri și o masă copioasă.

Legende și vinuri locale

Legendele locale sunt legate de ştima apelor – Naiada sau nimfa apelor dulci din mitologia greco-romană, cu trupul pe jumătate de femeie şi jumătate peşte. Apele peste care domneau Naiadele erau considerate magice, cu puteri vindecătoare. Naiadele domneau peste râuri, şuvoaie, pâraie, izvoare, fântâni, lacuri, heleştee, iazuri şi mlaştini, şi erau imaginate ca zâne acvatice în folclorul românesc. În mitologia germană şi scandinavă, acestora le corespund Ondinele, fecioare frumoase, cu păr verde-albăstrui, care trăiesc în apă. Ele sunt uneori binevoitoare, alteori crude. Le place să atragă pescari sau tineri chipeşi, care se află în preajma lacului, îi răpesc şi îi duc în adânc, unde se află şi palatul lor de cleştar şi unde zilele trec iute ca nişte clipe. În mitologia rusă, precum şi a altor popoare slave, Rusalka este duhul apei, provenind dintr-o fecioară înecată. Rusalcele pot fi văzute la suprafaţa apei în nopţile cu lună plină, au pielea alb-albăstruie, părul bălai, strălucitor şi lung, până la pământ, iar veşmintele lor sunt albe şi lungi. Naiada a dat numele unuia dintre vinurile Domeniilor Ostrov, urmând legendele locului.

Producătorii au și un muzeu al vinului, cu o expoziție permanentă, amenajată în cadrul unui proiect transfrontalier, în clădirea fostei fabrici de țigarete de la Ostrov. Clădirea a fost reabilitată cu fonduri europene.

Mulți vizitatori vor să participle la culesul viei și la pregătirea mustului împreună cu personalul cramei, aceasta fiind chiar o atracție a zonei viticole.