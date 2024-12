Sărbători pline de lumină și iubire!

Optimiști, zâmbitori, plini de viață. Dacă îi încerci și le pomenești ceva politic sau altceva de rău, oamenii îți răspund că destul s-au necăjit în timpul anului. Acum… gata! Prilej de bucurie și relaxare.

Mai nou, mai exact de ieri, vestea că România a fost admisă în spațiul Schengen a mai creat încă un prilej de bucurie. Gata cu cozile din vamă. Tristețea este doar că de aceste Sărbători va mai fi aglomerație, pentru ultima oară, însă după Revelion… adio, cozi la intrarea sau ieșirea din țară. Asta înseamnă că, intrând în acest spațiu de circulație liberă, turismul și plimbările peste hotare vor fi mult mai ușoare și lipsite de nervii de la graniță și multele ore pierdute. „Acum suntem cu adevărat liberi să ne plimbăm oriunde”.

Cei mai mulți de la oraș se gândesc la porcul de la țară și la faptul că vin neamurile de peste țări și vor petrece împreună. Le simți bucuria din suflet. Simți cum se descătușează de griji și probleme. Fiecare a adunat un bănuț și vrea să-i facă un cadou celuilalt. Și celălalt altuia, și tot așa. Copiii, ciurdă pe lângă ei. Gata pregătiți să meargă cu uratul, colindele, plugușorul și sorcova. Ce poate fi mai frumos? Dacă ne gândim că mulți și-au rezervat deja vacanțe, tabloul iernii de sfârșit de an este complet. Iată, mulți români și-au programat vacanțe în afara țării în timp ce mulți români din afara țării și-au programat vacanța acasă, în România. Așa este omul. Eu îi admir pe toți. Fac tot ce le stă în putință să le fie bine la sfârșit de an și să înceapă noul an cu bucurie și speranță. Nașterea Pruncului să-i găsească bine, sănătoși și cu voie bună. Încă ceva. Orășelele copiilor. Superbe. Luminițe și o atmosferă de basm. Copii mici fascinați, seniori care stau cu orele și nu se dau plecați. Tineri îmbrățișați și adulți fericiți. Am stat și eu cu ei. Întotdeauna mi-au plăcut luminițele de Crăciun. Parcă îți luminează sufletul. Și când călătoresc prin lume, mă duc pe marile bulevarde puternic luminate și nu mă satur să mă minunez.

Dragilor, noi ne vedem vinerea viitoare cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

