Unele state americane permit consumul de „iarbă”, dar totul este strict reglementat

Așadar, în lege este stipulat că persoanele sub 21 de ani nu au dreptul să cumpere canabis. De altfel persoanele sub 21 de ani nu au dreptul să cumpere nici alcool sau țigări. Iată o primă restricție care este respectată cu sfințenie. Am citit în lege că în jurul școlilor nu este permisă vânzarea de canabis. Încălcarea acestei dispoziții este tratată extrem de sever în statul Michigan. Încă o restricție extrem de importantă. Nu te poți urca la volanul mașinii dacă ai consumat în ultimele ore canabis. Aceleași restricții ca în cazul alcoolului. Depistarea acestui lucru te va face să-ți pierzi dreptul de a mai conduce un autoturism pentru mult timp și te alegi și cu o amendă foarte mare. Iată că numai simpla legalizare nu înseamnă că poți face ce vrei. Încă un lucru care m-a frapat. În unele parcuri nu ai voie să fumezi nici canabis și nici țigări. Alte aspecte reglementate de lege: nu ai voie să ai asupra ta mai mult de 50 g. Dacă ai asupra ta peste această cantitate ești pedepsit cu 500 de dolari. Magazinele sunt obligate să stocheze informatic achizițiile (având ID-ul tău), ca să știe ce cantitate ai cumpărat într-o lună. Se previne astfel cumpărarea și pentru uzul altora care nu au acest drept, cum ar fi minorii. Cumpărarea se face obligatoriu cu cash. Nu ai voie să consumi în locuri publice. Fumatul „ierbii” în public sau pe stradă nu este permis.

Dragilor, multe state americane nu permit legalizarea consumului de canabis tocmai pentru faptul că se așteaptă la un val de încălcări ale legii. Am văzut că și în România sunt voci care cer legalizarea consumului de canabis, dar nu spun ce măsuri se vor lua pentru respectarea strictă a legii. Dovada, răspunsul pueril al tânărului influencer organizator de spectacole. Îmi scria un cititor mucalit că în legea românească trebuie stipulat să nu se consume canabis în timp ce ești la volan. Parcă și văd persoane cu jointul de canabis în colțul gurii conducând mașina, iar dacă sunt opriți de poliție, răspunzând „păi, este legal, care e problema?”. Mai ales că, nu-i așa?, un joint nu a omorât pe nimeni! Dragii mei, aștept ca de fiecare dată opiniile voastre, iar noi să ne vedem sănătoși, în pace și siguranță vinerea viitoare. Doamne ajută!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹