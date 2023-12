Noua speranță a turismului românesc: târgurile de Crăciun. Ce este scump pentru noi e low cost pentru străini

În plus, România a devenit atractivă pentru ofertele de distracții similare cu cele din zonele turistice de top din Europa, pentru că prețurile de la noi sunt mai mici decât în celelalte destinații. Astfel, prin organizarea unor târguri de Crăciun pe placul turiștilor străini, acest concept ar putea aduce, în următorii ani, un număr din ce în ce mai mare de vizitatori din alte țări, contribuind la creșteri pe segmentul city break și pe incoming.

Vinul fiert este cel mai cerut produs la târgurile de Crăciun din România, iar prețurile variază, în funcție de oraș, între 10 și 15 de lei - adică 2 sau 3 euro. Românii consideră că produsele care se vând la aceste târguri au prețuri piperate, dar o comparație cu târgurile din celelalte țări europene arată că la noi e totul mai ieftin cu 20-30%.

În general, băuturile de sezon costă cel mult 4 euro paharul (20 de lei), iar pentru o porție de mâncare tradițională - pomana porcului și cârnați sau sarmale - se ajunge și la 100 de lei (adică 20 de euro). Dar același preț este pentru o porție similară, nu la un târg de Crăciun, ci la o autoservire de pe autostradă, într-o zi obișnuită, în Austria, în timp ce un meniu similar, dar cu produse tradiționale austriece, la târgul de Crăciun de la Viena e de 3 ori mai scump.

Cei care călătoresc foarte mult prin Europa nu consideră prețurile de la târgurile de Crăciun din România chiar piperate, dacă se face comparația cu prețurile din alte destinații turistice. „Am proaspăt în minte că în Polonia, la Cracovia, un păhăruț de vin fiert costă 15 sloți, adică 16 lei. Prețul unui pahar de vin fiert la un târg de Crăciun din vestul Europei poate fi de 3 ori mai scump decât la unul din România. Depinde cu ce compari. E clar că sunt prețuri mai mari la aceste târguri, dar față de alte orașe europene, nu sunt mari. Pentru a ajunge la un astfel de târg dintr-o țară vest-europeană, se adaugă și drumul, și cazarea. Nu mai poți sta la un hotel de 3 stele fără 300 de euro pe noapte, într-un oraș turistic, unde până anul trecut era cazarea în jur de 50 de euro pe noapte”, explică Adrian Voican, reprezentantul agenției de turism Bibi Touring.

Aceleași produse, mai ieftine la noi

Dacă la târgul de Crăciun de la Craiova, o porție de sarmale costă 35 de lei, iar una de gulaș 30 de lei și o porție de fasole sau una de varză, 15 lei, prețurile sunt comparabile cu cele de la autoservire, de pe autostradă, din țări precum Ungaria, Croația, Italia, Austria sau Germania, în timp ce la târgurile de Crăciun din aceleași țări, pentru aceleași porții de mâncare, turiștii pot plăti dublu sau chiar triplu.

„Mie mi se par prețurile sub cele de la anumite benzinării și mai ales față de cele de la restaurantele din centrul orașelor. Târgurile de Crăciun sunt considerate produse premium. În Ungaria, prețurile sunt duble față de cele de la noi, iar în orașele din vestul Europei, prețurile produselor sunt cam de trei ori mai mari. Toate prețurile au crescut, anul acesta, la târgurile de Crăciun din Europa, dar au crescut și la magazine și la cazări. Comparativ cu târgurile de Crăciun din celelalte țări europene, în general, la noi, un turist plătește pe produsele specifice - vin fiert, mâncare și dulciuri - cam un sfert din cât ar cheltui în alte părți. Într-un top european, târgul de Crăciun de la Sibiu a fost dat ca fiind cel mai ieftin din Europa”, spune și Traian Bădulescu, specialist în turism.

Clătitele „de fițe” sunt la modă

Și dulciurile de la târgurile de Crăciun din România sunt scumpe, dar tot mai ieftine decât în celelalte țări. De exemplu, o clătită poate costa între 15 și 35 de lei, în funcție de locul din care e cumpărată și de ceea ce conține, comercianții români întrecându-se în invenții, la acest capitol.

Nu se vând doar clătite simple, cu gem sau cu ciocolată, ci și cu banane, cu bomboane, Oreo, Snickers, Donattelo, Rocher sau Pistachio.

Prețul cel mai mare al unei clătite speciale ajunge la cel mult 7 euro, sumă pentru care s-ar putea cumpăra doar o clătită simplă, la un târg de Crăciun din Germania. La capitolul mâncare, prețurile europenilor din vest sunt mult mai piperate decât la noi. Cosmin Vasile, de la agenția Hello Holidays, spune că sub 6-7 euro nu se pot cumpăra dulciuri la târgurile de Crăciun din vestul Europei.

Fasolea cu ciolan, în funcție de zonă

Un alt produs foarte căutat în toată Europa este ciolanul. Dacă la un târg de Crăciun din România se poate cumpăra o porție de 500 de grame (o jumătate de kilogram) de ciolan afumat, preparat la tarabele în aer liber, cu 50 de lei (10 euro), la același preț se poate cumpăra un sandvici, în Germania. „De curând am fost, pentru 3 zile în Germania și am putut să vizitez cele 4 târguri de Crăciun din Köln, de pe Valea Rinului. Am mâncat wurst autentic german, dar și șnițel, sandvici cu ciolan de porc, cartofi, gogoși și multe altele, iar la băuturi am ales ciocolată caldă, vin fiert sau punch de mere și chiar Aperol Spritz cald. Prețurile într-un astfel de târg sunt similare, mai peste tot. Un wurst sau un sandvici 8-10 euro, în vreme ce dulciurile sunt pe la 6-7 euro porția”, spune Cosmin Vasile. În România, aceleași produse se pot cumpăra cu circa 2 euro mai puțin.

„Fie că vorbim de cele din Budapesta, Viena sau Praga - clasice pentru o vacanță de 5-6 zile cu autocarul -, fie că vorbim de cele din Germania sau Franța. O cană de vin fiert o găsim la 7-8 euro -, dar aici este inclusă și cana de ceramică din care bem și care devine astfel un suvenir foarte frumos. Fiecare târg are propriul model de cană”, mai spune Cosmin.

Vinul cu suvenir inclus

Față de paharul de vin pe care-l găsim la 2 euro, la un târg de Crăciun din România, diferența de preț ar fi de circa 5-6 euro, care ar corespunde cănii, ca suvenir, în timp ce în România se poate cumpăra o cană de ceramică la un preț de 3-4 euro, dar separat, pentru că la noi încă nu s-a introdus acest concept de marketing.

La fel se pot face comparații și în legătură cu spațiile de distracții de la târgurile de Crăciun. Accesul la o roată panoramică de la un târg de Crăciun din București este 30 de lei, în timp ce la unul din vestul Europei, pornește de la 10 euro, adică echivalentul a 50 de lei. „Plătești aproximativ 10 euro și începe distracția. La patinoare, de la târg la târg, achiți fie doar închirierea patinelor, fie bilet de intrare și închiriere, iar dacă ai propriile patine, plătești doar o sumă modică, de câțiva euro, pentru acces”, mai spune reprezentantul agenției.

Cu aceste oferte care devin foarte atractive pentru turiștii străini, fiind același tip de distracție, dar la prețuri mai mici decât în vestul Europei, România ar putea atrage, în următorii ani, un număr din ce în ce mai mare de turiști străini, contribuind la „incoming”. Această perspectivă este susținută atât de agențiile de turism, cât și de hotelieri și de autoritățile locale care au investit în organizarea târgurilor de Crăciun.

La Craiova, de exemplu, anul trecut, municipalitatea a câștigat din închirierea domeniului public pentru comercianții prezenți - de la căsuțe și truckuri -, în perioada 11 noiembrie 2022 - 8 ianuarie 2023, 460.000 de lei, incluzând toate activitățile comerciale cu mâncare, băutură și locuri de agrement - patinoar, carusele, trenulețe etc. La aceste câștiguri s-au adăugat cele înregistrate pe întreaga perioadă a târgului de Crăciun de hoteluri, care au avut un grad de ocupare de peste 95%, dar și de restaurante, magazine și alți furnizori de servicii din oraș.

Cum și prețul cazării este mai mic în orașele din România, față de vestul Europei, inclusiv în perioadele în care se organizează târgurile de Crăciun, se așteaptă o creștere a numărului de străini care vor alege România ca destinație, în următorii ani, pentru acest tip de ofertă, la fel cum s-a întâmplat, până la pandemie, cu alte tipuri de distracții care au contribuit la incoming, tot datorită raportului foarte bun calitate/preț, comparativ cu ofertele similare din vestul Europei.

Ceea ce pare scump pentru români este perceput ca foarte ieftin pentru turiștii veniți din alte țări. România este deja percepută ca o destinație foarte bună pentru evenimentele din preajma sărbătorilor de iarnă, mai multe orașe devenind destinații de top.

