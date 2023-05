Moda vacanțelor obositoare

Așa cum se estimase încă de la începutul pandemiei, cererea a crescut imediat după eliminarea restricțiilor, după doi ani în care multe destinații, mai ales din Europa, au fost inaccesibile. Așa s-ar putea explica de ce foarte mulți români preferă acum circuite turistice europene, în care pot vizita cât mai multe destinații, iar numărul ofertelor pentru această nouă tendință crește.

Cu autocarul sau cu avionul, circuitele turistice în Europa sunt în vogă, în acest an. Cele mai ieftine pornesc de la 260-280 de euro, pentru 5-6 zile de călătorii cu autocarul și cazare la hoteluri de 3 stele, cu mai puțin confort, dar mai multe locuri de vizitat. Un pachet turistic mai relaxant costă de la 360-400 de euro și poate include cazare la hoteluri de 3 și 4 stele sau transport cu avionul până la destinație, de acolo plecându-se zilnic în excursii. Așa sunt multe circuite în Italia, de unde se pot face și croaziere de o zi sau se pot vizita cele mai frumoase orașe.

Astfel de oferte erau făcute mai mult pentru seniori, în anii anteriori, dar numărul cererilor a crescut și din partea altor categorii de vârstă, astfel încât agențiile de turism și-au reorganizat pachetele pentru a veni în întâmpinarea cât mai multor clienți. Cei care preferă astfel de vacanțe cu mai puțină relaxare și mai multe experiențe culturale, inclusiv de socializare în cadrul grupului care se formează pentru călătorie, sunt din categoria de vârstă 40-55 de ani, în cea mai mare parte cu studii superioare și care preferă să-și ia o parte din concediu în extrasezon, pentru a vizita cât mai multe destinații.

În excursii se leagă și prietenii

„Am început să simt nevoia de a călători, mai ales după 2020, când am înțeles ce înseamnă să nu mai poți ieși din casă, din cartier, din oraș sau din țară. Probabil că s-a declanșat un mecanism care m-a făcut să-mi fie frică de ceea ce am apucat să trăiesc în perioada regimului comunist, când nu puteam ieși din țară. Mi-am dat seama, prin 2021, că n-am apucat să văd multe locuri din Europa, așa că mi-am propus să vizitez cât mai mult. Nu mai fusesem în excursii cu autocarul cu multe ore de mers, pentru că mi se părea incomod și obositor, dar am încercat o dată, într-un circuit București-Budapesta-Viena-Milano, apoi am rămas prietenă cu unii dintre cei care au fost în grup și am ales mai multe astfel de vacanțe. Chiar dacă trebuie să dorm o zi întreagă la întoarcere, pentru că de obicei se pleacă la prima oră a dimineții și se merge până noaptea, în fiecare zi, prefer să aleg astfel de circuite turistice, pentru că la relaxare pot să stau oricând și aproape oriunde”, spune Valeria, o farmacistă din București, în vârstă de 47 de ani.

În astfel de circuite merg atât cupluri, cât și persoane singure, iar în multe situații se leagă prietenii. Unii dintre cei care au participat la un circuit vor să aleagă și alte variante oferite de agenții. De exemplu, mulți dintre cei care tranzitează Budapesta, într-un circuit spre Italia, au ales alt pachet turistic pentru a vizita Ungaria. La fel, cei care trec prin Viena, având doar câteva ore la dispoziție, aleg apoi o altă ofertă pentru a vizita Austria. Dar cei mai mulți preferă astfel de deplasări cu grupuri organizate și cu ghid specializat.

Cei mai mulți preferă să viziteze

Astfel de circuite au un pachet standard, pentru care se plătește prețul minim și care include transportul, cazarea și micul dejun la hotel, plus vizitarea a două sau trei obiective importante, în rest fiind timp liber, pentru cei care vor să se relaxeze, sau excursii opționale, pentru cei care vor să vadă cât mai multe locuri și lucruri interesante. În general, excursiile opționale, vizitarea obiectivelor care nu sunt incluse în pachetul de bază, dar și prânzul și cina, care nu sunt plătite în pachet, pot costa între 200 și 600 de euro de persoană, în funcție de ceea ce alege fiecare, dar și în funcție de destinație. Cei mai mulți aleg să plătească toate experiențele pe care le pot face pe lângă pachetul de bază, chiar dacă asta înseamnă să-și asume un program foarte încărcat și chiar obositor.

În această vară, cele mai căutate sunt circuitele în Italia, unde se pot vizita orașele Milano, Veneția, Florența sau Napoli, dar se pot face și croaziere de o zi, pe insule. În cadrul unei astfel de excursii de o zi se poate sta și la plajă sau se face snorkeling, dacă se alege o astfel de excursie. Foarte căutate sunt și circuitele în Grecia, unde se vizitează aproape toate zonele acestei țări, dar se pot alege, în unele pachete turistice, și zile libere, de relaxare. În general, circuitele de Grecia sunt mai bine vândute în extrasezon, până la jumătatea lunii iunie, când mulți preferă să viziteze mai multe, decât să stea la plajă.

Pe urmele istoriei Europei

Una dintre țările cele mai tranzitate, dar și cele mai vizitate, în ultima perioadă, este vecina Ungaria, unde una dintre principalele atracții este croaziera pe Dunăre, la Budapesta. Fie că este inclusă în pachetul de bază, fie că este opțională, o astfel de croazieră, mai ales seara, când se văd toate luminile aurii ale frumoasei Budapesta, nu ar trebui ratată. Unii dintre ghizii locali vorbesc limba română și este o adevărată plăcere plimbarea prin centrul capitalei Ungariei cu un astfel de ghid care spune povestea fiecărei clădiri istorice și a fiecărui pod peste Dunăre.

La fel de frumoase sunt și excursiile la Viena. Se vizitează de obicei centrul capitalei Austriei și Palatul Hofburg, într-o excursie de o zi sau în tranzit către alte destinații europene. Din Austria, cu autocarul se ajunge destul de repede în Italia, în circuitele care leagă aceste trei țări. Unele agenții fac circuitele turistice astfel încât la întoarcere din Italia să se poată vizita și Peștera Postojna, din Slovenia, cea mai mare din Europa, cu o istorie fascinantă.

Multe circuite prin Europa au un program foarte încărcat, cu mai puține ore de somn sau de relaxare și mai multe călătorii. Este mai obositor un program intensiv, dar sunt din ce în ce mai mulți care preferă astfel de programe.

