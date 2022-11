Unde isi petrec romanii concediile pe litoral?

Dupa cum bine stim, toti romanii asteapta cu nerabdare perioada de vacanta pentru a petrece concediul de neuitat alaturi de familie sau prieteni, majoritatea aleg fie muntele, fie marea, in functie de buget si preferinte. Unii dintre turisti, tintesc direct catre statiunile de pe litoral, una dintre ele fiind Costinesti, locul unde studentii, iar mai nou familistii aleg sa vina, deoarece aici gasesc o plaja generoasa intinsa pe 4 km, o apa cristalina si distractii pe apa sau sporturi pe nisip. Ca un scurt istoric al denumirilor purtate de la aparitie si pana in prezent, Costinesti, a avut primele semne de existenta inca din evul mediu sub numele de Mangeapunar, un mic sat populat de germani dobrogeni timp de 100 de ani, apoi incepand din anul 1840 s-a regasit sub denumirea Buffelbrunnen. Numele de Costinesti a fost luat dupa omul politic Emil Costinescu in anul 1896. Este o statiune unde au fost gasite urme ale asezarilor omenesti din vechi timpuri, din epoca fierului, ocuparilor germanice si epocii feudale, iar aici au fost descoperite urme ale existentei de pe vremea primitiva, precum vase de lut, ceramica. Costinesti a luat nastere initial prin incheierea unui acord verbal de arendare a 5000 metri patrati pentru fiecare colonist german, apoi aceste suprafete de teren au trecut in proprietatea lor, iar in toti cei 20 de ani au fost construite si case, aproape 50 la numar. Ca istorie, in timpul Primului Razboi Mondial au ramas putine familii, insa dupa terminarea acestuia s-au intors si au inceput agroturismul majoritatea locuitorilor, infiintand ferme pe terenurile primite in arenda, iar din punct de vedere economic totul parea sa prinda contur. In perioada celui de-al 2-lea razboi mondial, atunci cand germanii au plecat, in anul 1949 au infiintat comuna, iar tot atunci a avut loc si prima tabara de turism, iar peste un deceniu a fost organizata tabara studenteasca, incepand sa se dezvolte tot mai mult din 1960, cu casute, locuri de campare si vile. Statiunea Costinesti este renumita pentru multe lucruri, plaja, mare, distractie, dar si alte obiective, simboluri unice in Romania, unul dintre ele fiind Evapa Evanghelia, care avea sa apara in anul 1968, atunci cand nava greceasca Evanghelia a esuat aproape de zona golfului francez, pe un banc de nisip, iar legenda spune ca ar fi fost inscenat acest naufragiu pentru a obtine prima de asigurare. In momentul de fata, turistii pot vizita corabia esuata cu ajutorul barcilor de agrement, fiind organizate multe plimbari si scufundari in zona ei pe timpul verii. Ca semn al libertatiii tinerilor, in anul 1972 a fost inaugurata constructia Obeliscului ce avea sa devina un alt simbol al statiunii, purtand initial denumirea de Semnal de tabara, o constructie unica si impunatoare de mari dimensiuni. Constructia aceasta reprezinta un simbol al distractiei si al tinerilor libertini ce vin in statiune sa-si petreaca vacanta in Costinesti. Atunci cand ne pregatim de o vacanta, trebuie sa cautam din timp oferte de cazare Costinesti disponibile la preturi avatanjoase, fie la vile, hoteluri sau pensiuni, in functie de zona si buget, deoarece locurile sunt destul de limitate in statiune. Puteti alege sa va cazati atat la hoteluri, pensiuni si vile, dar si la case particulare, unde gazdele va pot oferi mai multe facilitati. Cele mai cautate unitati sunt cele aproape de mare, unde poti ajunge rapid pe plaja, dar si cele pozitionate in zone liniste, mai putin galagioase, locuri preferate de familisti. Ziua puteti avea parte de multe distractii, activitati nautice, plimbari cu hidrobicicleta si diferite sporturi pe nisip. Viata de noapte nu este nici ea de neglijat, aici puteti regasi multe terase si cluburi cu diferite genuri de muzica, festivaluri organizate, unde cu siguranta distractia tine pana dimineata pentru toti tinerii. Costinesti este situata in sudul litoralului romanesc, fiind una din cele mai cautate statiuni de tineri, familii cu copii, in general de oameni care vor sa se bucure de agitatie, plaja si soare la preturi accesibile pentru orice buzunar, accesul este unul facil atat cu masina, trenul sau microbuzul.