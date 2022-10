Vacanțe de vară, tot anul, la Marea Roșie și Marea Moartă

Sunt mai multe tipuri de pachete turistice, dintre care unele se adresează cu precădere seniorilor și celor care preferă circuite culturale, altele sunt create pentru cei care caută relaxare, plajă pe malul mării și SPA. Se poate opta pentru o singură țară sau pentru o vacanță care să includă Iordania și Israel. Egiptul a rămas în topul preferințelor, indiferent de anotimp, iar din primăvară vor fi lansate noi curse către Cairo și Hurghada, care vor face posibilă diversificarea ofertelor pentru turiștii din România.

Vacanțele de vară din sezonul rece european sunt din ce în ce mai căutate de românii care vor să scape de frigul de acasă. Anul trecut și la începutul acestui an s-a înregistrat o explozie de cereri pentru Egipt și Zanzibar, iar anul acesta s-au adăugat noi destinații și circuite turistice în jurul celor două mări care permit plaja și în sezonul rece. Iordania vizitată în șapte zile sau un sejur care combină Iordania și Israel sunt noile pachete lansate în acest sezon, cu foarte multe variante de excursii opționale, pentru cei dornici de aventură. O astfel de vacanță costă puțin peste 700 de euro de persoană, având incluse transportul, transferurile și vizitarea unora dintre cele mai importante obiective turistice.

„Primele patru curse pentru Iordania sunt pline. Ultima cursă va fi pe 26 noiembrie, cu retur pe 3 decembrie, urmând să reluăm charterele anul viitor, din martie. Noi suntem mereu în căutare de destinații viabile. Am mai avut grupuri pentru Iordania, de câte 40 de persoane, o dată la două săptămâni, iar decizia de a lansa charterul am luat-o pentru că am văzut că cererea era din ce în ce mai mare”, a explicat, pentru Jurnalul, Ionuț Bunea, director comercial al agenției Christian Tour.

Un circuit unic, prin toată țara

Pentru cei care caută diversitate, există mai multe tipuri de programe. Există și posibilitatea de a se cumpăra doar bilete de avion, însă mulți români au învățat că e mai eficient să cumpere pachete turistice, de la agenții. Biletele sunt mai mult pentru iordanienii care merg acasă și se întorc. „Am lansat noul circuit «Iordania Once in a Lifetime», circuit de 7 nopți, care cuprinde aproape toate zonele țării: o noapte în Amman, o noapte la Marea Moartă, una la Petra, una în care se doarme în deșert, la Wadi Rum, în corturi mari, tradiționale. Mai există un program tot de șapte nopți, dintre care trei sunt în Iordania, trei în Israel, în Betleem și Ierusalim, iar în ultima noapte se doarme în Amman, de unde se pleacă spre aeroport. Este un circuit cultural. Dar avem și varianta de pelerinaj, Israel-Iordania, tot de șapte nopți. Mai avem un program «combo», cu două nopți la Marea Moartă și cinci nopți în Aqaba. Este un sejur pentru cei care nu-și doresc un circuit, ci vor o vacanță pentru relaxare, la plajă și la SPA. Dar se pot cumpăra de acolo și excursii opționale”, mai spune reprezentantul agenției.

Peste 5.000 de ani de istorie

Excursii opționale se pot face la Wadi Mujib - o drumeție autoghidată, pe Siq Trail, cu 2-3 ore pe cursul râului, printre stânci de nisip, până la baza unei cascade. Se poate înota, atunci când bazinele din această zonă sunt suficient de pline cu apă. în funcție de nivelul precipitațiilor de sezon. Excursioniștii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani. Se mai poate merge la Hamma’t Main, o stațiune cu izvoare termale, situată lângă Marea Moartă, la 30 de kilometri distanță față de orașul Madaba. Aici se pot vizita cascadele Ma’in, într-o zonă montană deșertică.

Iordania este faimoasă pentru vestigiile incluse în Patrimoniul UNESCO, orașele săpate în stâncă roșie și pentru zonele din deșert, unde se practică turismul de aventură. În orașul Amman, cei mai mulți turiști vizitează Citadela, fost teatru roman, iar de aici se poate merge mai departe, la Jerash, unde se vizitează cel mai bine conservat oraș roman, Decapolis, cu Oval Plaza, Templul lui Zeus, Teatrul de Sud și cel de Nord, precum și catedrala Sf. Teodor, din secolul al IV-lea. Mai departe se merge spre Ajloun, unde se poate vizita fortăreața medievală Qala at el-Rabbad, construită cu un mileniu în urmă.

De la Amman către Petra se merge pe Autostrada Regelui, o șosea folosită continuu mai bine de 5.000 de ani, una dintre cele mai vechi din lume. Între cele două orașe se face o oprire la Muntele Nebo, unde se crede că este îngropat Moise. Apoi se merge către „Orașul Mozaicului” (Madaba), unde principala atracție este Biserica Greco-Ortodoxă Sf. Gheorghe și harta din mozaic a Ierusalimului și a Pământului Făgăduinței: dealuri, văi, localități și Delta Nilului. Traseul continuă prin Canionul Wadi el Mujib, până la Kerak, unde se vizitează Castelul Cruciaților.