Vacanțele de Paști, în zonele tradiționale ale României

Valea Prahovei și Poiana Brașov ocupă locul al treilea într-un clasament al celor mai căutate oferte pentru Paști, iar pe locul al patrulea este litoralul, chiar dacă nu este încă destul de cald pentru plajă. Până acum s-au făcut cu peste 30% mai multe rezervări decât anul trecut, în toate structurile de cazare, dar se așteaptă o creștere în următoarea perioadă, pentru că sunt mulți români care se hotărăsc în ultima clipă unde vor să-și petreacă sărbătorile.

Explicația exploziei de cereri venite din partea românilor pentru locuri de cazare în perioada pascală este perioada de stabilitate pe care o traversăm, în ciuda războiului de la granița României și a turbulențelor de pe piața bancară. „Rezervările de Paște pentru acest an înregistrează o creștere de circa 30% față de anul precedent, când conflictul din Ucraina era recent izbucnit și turiștii încă aveau temeri în a călători sau în a rezerva, în special în perioada februarie – aprilie. În acest an, turiștii nu mai au nici temeri și, pe de altă parte, 2023 este primul an de la bun început fără restricții, după 2020”, explică Traian Bădulescu, consultant în turism. Peste 60% din locurile de cazare au fost deja rezervate pentru sărbători.

Zonele agroturistice, foarte căutate

Cele mai căutate oferte pentru vacanța de sărbători sunt cele care includ masa tradițională de Paști, la pensiunile agroturistice din Bucovina și Maramureș, dar și în alte zone montane sau subcarpatice, renumite pentru gastronomie. „La mare căutare, datorită tradițiilor, este turismul rural. Cele mai căutate regiuni cu pensiuni rurale și agroturistice sunt Bran – Moieciu – Fundata, Mărginimea Sibiului, Maramureș, Bucovina, Oltenia de sub Munte (județele Gorj, Mehedinți și Vâlcea), Munții Apuseni, Neamț, Delta Dunării, Orșova – Eșelnița. La o pensiune, tarifele pornesc de la 600-800 de lei camera dublă, pentru minimum două nopți”, mai explică specialistul. În Delta Dunării este o cerere foarte mare, din partea celor care vor să facă Paștele cu specific pescăresc, în mijlocul naturii.

Valea Prahovei și Poiana Brașov au oferte speciale. „La Sinaia, un turist va plăti 1.200 de lei pentru un pachet cu 3 nopți de cazare la un hotel de 4 stele, cu piscină exterioară, cu brunch festiv de Paști și cină festivă. La un hotel de patru stele din Poiana Brașov, un sejur de trei nopți cu demipensiune costă în jur de 1.600 de lei, pentru două persoane, iar cine vrea să petreacă o seară afară, privind munții din jacuzzi, poate închiria și spațiul exterior, cu 1.500 de lei. Încap zece persoane, care primesc un platou cu fructe și o șampanie”, spune Bădulescu.

Cei care vor să combine tradițiile cu relaxarea și tratamentele balneo și SPA au ales stațiunile Băile Herculane, Băile Felix, Sovata sau Covasna. Sunt căutate hotelurile cu piscine exterioare încălzite sau cu apă termală. Mulți se gândesc să facă și puțină mișcare după mesele copioase, iar turismul balnear îi ajută să îmbine băile termale cu relaxarea de vacanță. Și în zona balneo sunt pachete special create pentru sărbători, cu mese festive și preparate tradiționale din belșug, prețurile unui astfel de pachet fiind tot între 1.500 și 2.000 de lei.

Se deschide și litoralul

Litoralul se trezește și el la viață, în această perioadă. „Pe litoral, de Paști vor fi deschise circa 15% dintre hoteluri. Atât pe plan intern, cât și extern, tarifele s-au majorat cu până la 30% față de anul trecut, ținând cont de rata inflației și de nenumăratele creșteri de prețuri la utilități, energie, produse alimentare și alte bunuri de larg consum. Media creșterii este, oricum, de 15-20%. Dar acesta nu este un impediment pentru creșterile din turism, pentru că tot cu 30% este mai mare numărul rezervărilor. Tarifele pentru România variază, în perioada Paștelui, între 500 de lei de persoană pentru două nopți de cazare cu demipensiune, la un hotel de 2 stele, și 2.500 de lei de persoană, pentru două nopți de cazare cu demipensiune, la un hotel de 4 stele”, mai spune Traian Bădulescu.

Cei care încă nu și-au făcut rezervare și ar vrea să meargă în vacanță de Paști ar trebui să se grăbească, pentru că deja sunt hoteluri și pensiuni pline. Prețurile ar putea crește, pe fondul numărului mare de cereri.