Zâmbete românești, la Londra 

Dar unele, chiar multe, calomnioase despre meseriile celor care muncesc în Anglia. Asta m-a cam înfuriat puțin și mi-am propus să „reabilitez” imaginea românilor mei de acolo. N-a fost foarte greu. Am avut două exemple chiar în hotelul în care am locuit și despre care am scris. Așadar nu am mers să găsesc exemple la vreun mare spital, vreo mare firmă sau o Universitate. Am ales două fete care lucrează în poziții importante în hotel. Vi se pare puțin important faptul că lucrează la un hotel? Aflați că nu este deloc puțin lucru.

Una dintre fete, din Bacău, absolventă a Facultății de Litere și a Facultății de Relații Internaționale și Studii Europene, s-a angajat ca recepționeră. A fost promovată Team Leader, apoi Guest Relations Manager ca, în final, să ajungă în poziția de Reception Manager. Nimic nu s-a petrecut peste noapte! I-au trebuit ani de muncă și seriozitate. Toți din hotel știu că este româncă, iar ea este foarte mândră de asta. Vorbește fluent engleza și spaniola și este tot timpul cu zâmbetul pe buze. Fiica unui lucrător la CFR din Moldova ne face cinste în Anglia, o țară foarte pretențioasă când este vorba de performanțele profesionale.

A doua fată, bucureșteancă, a terminat Facultatea de Business și Hospitality Management din Londra. Aceeași muncă uriașă de peste 6 ani, în paralel cu frecventarea cursurilor facultății. Și ea într-o poziție bună în echipa hotelului. Fata unui militar pensionar, ne face și ea să fim mândri că suntem români. Da, domnilor care aruncați cu noroi fără să știți nimic despre cum au evoluat în carieră, aceștia sunt tinerii noștri care lucrează în Anglia. Și ca ei sunt zeci de mii. Copii proveniți din familii simple, din toate orașele țării, care au știut doar de învățătură, muncă, seriozitate și iar muncă.

Am un apel și pentru politicieni. Domnilor, nu vă mai uitați la diaspora ca la o masă de manevră pe care s-o folosiți voi doar în preajma alegerilor. 80% din diasporenii noștri români sunt la nivelul fetelor din acest articol. De ce nu au rămas să lucreze în România? Știe toată lumea de ce! Tinerii nu mai stau cu mâna întinsă la promisiunile nimănui. Își iau viața în propriile mâini și, cei mai mulți, chiar majoritatea, reușesc.

Hai, România !

Dragilor, ne vedem vinerea viitoare cu Jurnalul sub braț, în pace și cu sănătate!

Doamne ajută!