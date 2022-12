Atenționare de călătorie Germania: Zboruri anulate sau întârziate zile în șir. Oamenii au dormit pe jos în aeroport

"Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Federală Germania că, în perioada 17-19 decembrie 2022, programul curselor aeriene operate de compania aeriană Lufthansa poate înregistra perturbări, respectiv anulări sau amânări ale zborurilor.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă, pentru informații suplimentare, consultarea paginii web a companiei aeriene Lufthansa (https://www.lufthansa.com/de/de/fluginformationen).

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale reprezentanței diplomatice și oficiilor consulare române din Germania, după cum urmează:

Ambasada României la Berlin: +49 3021239555, +49 30 21239514, +49 30 21239516.

Consulatul General al României la Bonn: +49 228 68 38 135; +49 228 68 38 211; +49 228 68 38 244; +49 228 68 38 254

Consulatul General al României la München: +49 89 553307 sau +49 89 98106143

Consulatul General al României la Stuttgart: +49 711.664.86.11, +49 711.664.86.12, +49 711.664.86.13, +49 711.664.86.14, +49 711.664.86.15.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanență: +491601579938 (Berlin), +491735757585 (Bonn), +491602087789 (München), +491716813450 (Stuttgart).

Ministerul Afacerilor Externe reamintește, totodată, cetăţenilor români care se deplasează în străinătate, că au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie."

Sute de zboruri au fost anulate săptămâna aceasta pe aeroportul din München, din cauza ploilor înghețate. La Frankfurt s-a întâmplat la fel.

Mii de mesaje ale călătorilor revoltați au inundat rețelele de socializare:

"Călătorim de la Berlin la Genova (Italia). Ne-am început călătoria joi, iar astăzi (sâmbătă) suntem încă aici, la Munchen. Cum se poate numi aceasta o țară civilizată?"

#Germany

48 hours stranded in @Airport_FRA



48 hrs that 90% of @lufthansa flights are CANCELLED



48 hours that they oblige you to queue with no guarantee of boarding, with no food or drinks

Still unable to fly to Madrid



Tomorrow it will be 72hrs stranded

SCANDALOUS @dwnews pic.twitter.com/KDgBNCNbCy