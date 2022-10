5 motive să alegi un topper cu Aloe Vera pentru dormitor

Pentru a realiza acest lucru, designerii studiază contactul dintre corp și diferite tipuri de materiale și compară proprietățile acestora. La fel de important este designul și modul de execuție. Anumite inovații au un rol important în îmbunătățirea somnului și stării generale. În ultimii ani s-au adăugat extracte de plante sau de argint, pentru a preveni alergiile și alte probleme de sănătate obișnuite omului modern. Topperele cu Aloe Vera sunt la modă și folosesc calitățile plantei alături de cele obținute prin fabricarea atentă. Descoperă în rândurile care urmează 5 motive pentru care merită să alegi un astfel de topper.

Fiecare model se potrivește pentru saltele de dimensiuni diferite

Topperele cu Aloe Vera sunt construite pentru saltele de diferite dimensiuni. Poți alege un topper de 120x200 pentru somn liniștit, dacă ai un pat mediu, unul de 90x200 cm pentru un pat mic sau unul de 180x200 pentru un pat lat. Este important să alegi un topper de dimensiuni potrivite, care să nu fie prea mic sau prea mare față de saltea. În ca contrar, poate apărea disconfortul.

Aloe Vera are multe beneficii pentru sănătate

Oamenii au folosit Aloe Vera în scopuri medicinale din cele mai vechi timpuri. Se spune că descoperitorul Americii, Cristofor Columb, ar fi avut-o rezerve de aloe pe vas pentru a trata rănile marinarilor. Nu știm dacă acest lucru este adevărat, dar este cert că Aloe Vera este bogat în antioxidanți și conține numeroase substanțe care sprijină sănătatea organismului. Deși pare rudă a cactusului, Aloe Vera face parte dintr-o altă familie, alături de crini, lalele și alte plante. Este apreciat pentru eficacitatea sa în lupta cu boli de piele, inflamații, răni și acnee, dar și pentru proprietățile antioxidante, care sprijină imunitatea. Integrat în structura topperului, extractul de Aloe Vera te ajută să dormi bine și să ai o stare generală bună.

Topperul are în compoziție o spumă specială

Topperul cu Aloe Vera are în interior o spumă elastică marcă înregistrată, care se adaptează formei corpului și asigură confort indiferent de tipul de saltea de sub el. Spuma cu memorie elimină punctele de presiune care se pot forma în timpul somnului. Astfel, corpul se relaxează total și riscul de apariție a durerilor scade. Pentru că are multiple zone de confort și celulație deschisă, spuma se ventilează bine, astfel că nu te încingi pe ea în zilele călduroase. În plus, topperul se așază foarte bine pe salteaua patului sau canapelei, reducând disconfortul creat de neregularități sau îmbinări.

Îți permite să dormi în orice poziție

Fie că ești genul care doarme ghemuit, pe o parte, sau pe spate, întins pe tot patul, sau chiar pe burtă, topperul cu Aloe Vera îți asigură confort. Spuma se mulează pe corp, dar revine la forma inițială la schimbarea poziției. Chiar și cei care au un somn agitat nu simt disconfort pe un astfel de topper. În plus, alunecarea topperului de pe saltea este prevenită datorită particulelor antialunecare din silicon, existente pe partea inferioară a husei.

Topperul cu Aloe Vera este durabil

Datorită designului inteligent și materialelor de calitate, topperul rezistă în timp. Indiferent de poziția în care dormi, spuma se adaptează și nu se presează ca alte materiale de umplere. Straturile suplimentare asigură confort pentru mult timp. Husa topperului se poate detașa și spăla la 30 de grade.

Investiția într-un topper cu Aloe Vera se poate dovedi salvatoare pentru odihna ta. Așază-l peste saltea și bucură-te de fiecare minut de somn.