5 pași pentru selectarea unei pompe de căldură pentru o casă eficientă energetic

Pompele de căldură sunt o opțiune excelentă pentru încălzirea și răcirea locuinței, dar alegerea modelului potrivit poate părea copleșitoare. Iată 5 pași care te vor ghida în procesul de selecție pentru a te asigura că faci cea mai bună alegere pentru casă!

Ce trebuie să știi despre pompele de căldură

Pompa de căldură este un sistem de încălzire și răcire care utilizează transferul de căldură printr-un agent frigorific, ce trece prin procese de vaporizare și condensare cu ajutorul unui compresor. Acest agent frigorific circulă printr-un circuit, absorbind căldură din surse externe (aer, apă sau sol) și eliberând-o în interiorul locuinței. Pompele de căldură sunt eficiente și pot fi utilizate atât pentru încălzire, cât și pentru răcire, precum și pentru prepararea apei calde. Pompa de căldură aer-apa 9 kW, monofazat, LG Model Therma V R32 poate fi potrivită pentru nevoile tale. Acest model monofazat este eficient și oferă performanțe excelente pentru încălzirea și răcirea locuinței tale.



Există mai multe tipuri de pompe de căldură. Pompa de căldură aer-apă utilizează aerul exterior pentru a transfera căldura, fiind potrivită pentru climat mai cald. Este ușor de instalat și are o investiție inițială redusă. Poate fi folosită pentru încălzire, răcire și apă caldă, dar eficiența scade în condiții de temperaturi exterioare foarte scăzute.



Pompa de căldură apă-apă folosește apă subterană sau din surse de apă deschise pentru încălzire, având o eficiență mare indiferent de temperaturile exterioare. Necesită foraje și are costuri inițiale ridicate, dar este eficientă și silențioasă. Pompa de căldură sol-apă utilizează energia geotermală pentru încălzire și răcire. Aceasta are o eficiență ridicată datorită stabilității temperaturii solului, dar necesită costuri mari pentru foraje și necesită autorizații speciale.

1. Evaluarea eficienței energetice

Evaluarea eficienței energetice este un aspect crucial în alegerea unei pompe de căldură. Aceasta nu numai că determină cât de economică poate fi pompa de căldură, dar joacă și un rol semnificativ în impactul asupra mediului. Pentru a evalua eficiența energetică a unei pompe de căldură, analizează coeficientul de performanță (COP). Acesta este raportul dintre energia produsă de pompă și energia consumată. Un COP mai mare indică o pompă mai eficientă.



Analizează și coeficientul de performanță sezonier (SCOP). Un SCOP mai mare indică o eficiență mai bună și un consum mai mic de energie, reducând astfel costurile operaționale. Dacă pompa funcționează și în modul de răcire, eficiența acesteia se măsoară prin EER, SEER sau ESEER. Clasa energetică (ERP) reflectă și mai detaliat eficiența, cele mai eficiente fiind cele din clasa A+++. În plus, performanța poate fi influențată de tehnologia utilizată, componentele auxiliare, necesarul de temperatură și condițiile externe, cum ar fi temperatura exterioară pentru pompele aer-apă.

2. Analiza costurilor

Compară costul inițial al achiziției și al instalării pompei de căldură cu economiile estimate pe termen lung. De asemenea, ia în considerare costurile de întreținere și reparație. Unele modele pot avea un preț inițial mai mare, dar oferă economii semnificative în timp. Dacă te întrebi ce prețuri au pompele de căldură, trebuie să știi că acestea diferă în funcție de producător și eficiență energetică, printre altele.

3. Evaluarea necesităților energetice

Aceasta asigură că vei investi într-un echipament care va răspunde eficient nevoilor tale, fără a consuma mai multă energie decât este necesar. O casă mai mare va necesita o pompă de căldură mai puternică pentru a încălzi sau a răci eficient toate spațiile.



Izolarea adecvată poate reduce semnificativ necesitățile energetice. O casă bine izolată va necesita o pompă de căldură mai mică decât una slab izolată. În zonele cu ierni grele, o pompă de căldură va trebui să lucreze mai mult pentru a menține casa caldă. Cu cât o locuință are mai mulți ocupanți, cu atât va necesita mai multă energie pentru a menține un nivel de confort adecvat.

Aceste informații pot fi obținute prin efectuarea unui audit energetic al locuinței, care poate fi realizat de un profesionist. Un audit energetic va oferi o imagine clară a modului în care energia este utilizată în casă și a locurilor în care se pot face îmbunătățiri pentru a reduce consumul. Poți lua în calcul modelul de pompă de căldură aer-apă 5 kW, monofazat, LG model Therma V R32.



4. Luarea în considerare a garanției

O garanție extinsă poate oferi siguranță suplimentară, acoperind eventualele defecte de fabricație sau probleme tehnice care pot apărea pe parcursul utilizării. Asigură-te că garanția include atât echipamentul propriu-zis, cât și componentele esențiale ale sistemului.

5. Ține cont și de serviciile post-vânzare

În plus, informează-te despre opțiunile disponibile pentru servicii de întreținere și reparație. Un serviciu post-vânzare de calitate este esențial pentru menținerea eficienței și funcționalității pompei de căldură pe termen lung. Verifică dacă producătorul sau furnizorul oferă suport tehnic, întreținere periodică și reparații, și asigură-te că există centre de service autorizate în zona ta.



Alegerea unui furnizor care oferă o garanție cuprinzătoare și servicii post-vânzare excelente poate face diferența în cazul unor probleme tehnice sau defecțiuni, asigurându-te că investiția ta în pompa de căldură este protejată și că vei beneficia de suportul necesar pentru funcționarea optimă a echipamentului.

Pe lângă aspectele menționate, nu uita să optezi pentru un model de pompă de căldură calitativ!