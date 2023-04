6 ierburi aromatice tolerante la secetă. Vor supraviețui verilor toride

Multe grădini au avut de suferit, însă unele au fost protejate de copaci și arbuști maturi care au dezvoltat rădăcini adânci. Astfel că o idee bună ar fi înlocuirea culturilor de legume cu plante rezistente la secetă. Iar pentru a scădea consumul de apă menajeră se pot instala rezervoare de apă de ploaie.

Unele ierburi aromatice necesită puțină întreținere și supraviețuiesc unor condiții dure de climă, inclusiv secetei și căldurii excesive.

1. Oregano (Origanum vulgare)

Oregano este o plantă mediteraneană folosită deopotrivă de francezi și italieni în diferite amestecuri de condimente. Crește cel mai bine în plin soare și într-un sol bine drenat. Este fericit într-un sol argilos, ușor îmbogățit cu pământ de grădină. Este tolerant la secetă.

Trebuie plantat la o distanță de 20 de centimetri și trebuie tăiat pentru a nu părea neîngrijit. Florile se taie înainte de a produce semințe. Poate fi cultivat și în ghiveci pentru a sta în casă dacă iernile sunt geroase dar are nevoie de lumină.

2. Măghiran (Origanum majorana)

Măghiranul, cunoscut si sub numele de măghiran dulce, este o altă plantă mediteraneană. Este adesea înlocuită în rețetele care necesită oregano, fiind chiar confundat cu acesta. Are însă frunze mai mici dar aceeasi forma si structura ca oregano. Se plantează primăvara pentru a permite dezvoltarea rădăcinilor înaintea secetei de vară. Fertilizarea nu este necesară dar este nevoie de 3 luni pentru a fi recoltat.

3. Cimbru (Thymus vulgaris)

Cimbrul comun este foarte rezistent și necesită puțină întreținere. Se udă rar spre deloc. Trebuie tăiat înainte de a deveni lemnos. Cimbrul englezesc, pe de altă parte, este mai tolerant la frig.

4. Rozmarin (Salvia rosmarinus)

Cine nu iubește rozmarinul? Este un ingredient cheie în multe feluri de mâncare. Însă nu este tolerant la frig. Creșterea sa este lentă în primul an dar apoi poate supraviețui și 30 de ani într-o zonă unde temperaturile nu sunt prea scăzute. Are nevoie de soare și de puțină apă. Este rezistent la secetă deși îi place să fie udat o dată pe săptămână atunci când temperaturile depășesc 35 de grade Celsius.

5. Salvie (Salvia officinalis)

Spre deosebire de rozmarin, salvia este incredibil de ușor de cultivat și foarte productivă. Este o plantă frumoasă și are proprietăți nu doar culinare, ci și medicinale. Preferă solul bine drenat. Tăierea sa este simplă și rapidă iar mirosul este extraordinar.

6. Lavandă (Lavandula angustifolia)

Lavanda prosperă în climele uscate. Are flori mov deschis și frunze argintii. Are proprietăți culinare și medicinale, și un parfum încântător. Preferă soarele și necesită tăiere anuală altfel va dezvolta tulpini lemnoase mari. Este tolerantă la secetă după primul an.