Astazi, unul dintre cele mai apreciate si cumparate finisaje este chiar gresia portelanata, datorita proprietatilor extraordinare pe care aceasta le prezinta. Versatilitatea este importanta, iar placile de gresie portelanata reprezinta un finisaj ce se poate monta in orice camera a locuintei taledumneavoastra, in spatii comerciale, saloane, hoteluri si chiar in zone exterioare, atat pe podea, cat si pe suprafata peretilor interiori sau exteriori.

Rezistenta, functionalitatea si calitatea superioara a acestor placi sunt aspecte esentiale pe care orice cumparator le cauta, iar modelele variate precum cele de lemn, clasice, de marmura si multe altele, fac acest finisaj potrivit pentru aproape orice spatiu.

Deoarece alegerea gresiei portelanate potrivite poate fi o provocare importanta pentru multi dintre noi, in acest articol vom explora pasii esentiali in alegerea placilor ideale pentru proiectul taudumneavoastra.





Cuprins:

1. Alegerea placilor potrivite pentru interior si exterior- Cum pot fi acestea deosebite?- Intrebare frecvent intalnita in randul cumparatorilor

2. Masurarea spatiului- Primul pas ce sta la baza unui proiect reusit.

3. Alegerea culorii si a modelului- Cromatica si stilul sunt aspecte esentiale in alegerea placilor potrivite.

4. Alegerea texturii potrivite- Siguranta este cea mai importanta! Vezi recomandarile specialistilor din domeniu!

5. Dimensiunea ideala pentru placile de gresie portelanata - Aspect esential, in mod deosebit pentru spatiile de dimenisuni reduse

6. Alegerea rosturilor potrivite- Ce culoare si latime trebuie sa aiba rosturile?

6.1 Analiza dimensiunilor placilor

6.2 Recomandarile producatorului

6.3 Dimensiunea si stilul spatiului in care placile sunt montate

6.4 Accentuarea sau camuflarea

6.5 Traficul si utilizarea spatiului

6.6 Culorile placilor si alegerile estetice

7. Ajutorul specialistilor- Solutia optima pentru rezultate exceptionale

Identificarea spatiului sau spatiilor in care doresti sa montezidoriti sa montati placile este primul pas in procesul de alegere a placilor potrivite de gresie portelanata, la nivel general. Diferenta dintre placile dedicate spatiului interior si cele dedicate spatiului exterior, reprezinta o neclaritate importanta cu care se confrunta cea mai mare parte din clientii ce intentioneaza sa achizitioneze gresie portelanata. Din acest motiv trebuie sa stiti ca nu exista nicio diferenta, deoarece placile sunt exact aceleasi.

Gresia portelanata are o multime de particularitati deosebite, printre care si duritatea acesteia. Datorita procesului complex si riguros prin care se obtin aceste placi, ele pot fi utilizate in spatii interioare cu trafic normal sau intens, ori chiar in spatii exterioare.

De asemenea, placile de gresie portelanata au o rezistenta crescuta la variatii de temperatura, inghet-dezghet si chiar foc.

Aceste caracteristici importante ale gresiei portelanate o ajuta sa isi pastreze aspectul placut in timp, daca este ingrijita si curatata corespunzator.

Masurarea spatiului

Este important ca spatiul in care doresti doriti sa montatisa montezi placile de gresie portelanata sa fie masurat cu simt de raspundere. In caz contrar, te potiva puteti afla in situatia neplacuta in care placile nu sunt suficiente. Exista o multime multitudine de dimensiuni de gresie 30x60, 60x60, 80x80 si asa mai departe, si nu numai, astfel ca, trebuie sa calculezi calculati cu mare atentie numarul de placi de care ai nevoie.

Este de preferat sa achizitionezi achizitionati cateva placi in plus, pentru a te va asigura ca ai aveti suficiente in cazul in care se intampla un accident si se deterioreaza o parte din acestea.

Alegerea culorii si a modelului

Alegerea culorii si a modelului gresiei ori asau faiantei, reprezinta un pas important. Nuanta si modelul trebuie sa fie in concordanta cu mobilierul sau culorile deja existente, dimensiunea camerei si luminozitatea.

Analizeaza Analizati cu atentie stilul pe care il ai aveti deja in incapere, sau pe care doresti sa il adoptidoriti sa il adoptati pentru spatiul tau dumneavoastra si asigurati-vaa-te ca finisajele sunt in armonie cu acesta.

Daca spatiul in care doresti sa montezidoriti sa montati placile este mic si intunecat, ar fi indicat sa alegi alegeti placi mari si deschise la culoare. Trebuie sa luatiiei in considerare, de asemenea, si functionalitatea. Daca zona in care urmeaza sa fie montate placile, este o zona cu trafic intens, iar placile sunt mai expuse, vate sfatuim sa alegeti culori si modele care nu evidentiaza murdaria si zgarieturile.

In cazul in care este dificil pentru tine sa alegeti nuanta si modelul potrivit, apelati cu incredere eaza la ajutorul specialistilor. Alaturi de ei veti putea face alegerea perfecta si asigura-te ca ai fotografii cu zona pentru care achizitionezi placile portelanate. In felul acesta ai garantia ca, alaturi de specialisti, vei putea face alegerea perfecta.

Alegerea texturii potrivite

Textura este un element important atat din punct de vedere estetic, cat si pentru siguranta ta dumneavoastra si a celor ce frecventeaza spatiul in care placile de gresie portelanata vor fi montate.

Desi gresia portelanata poate fi pusa oriunde: in baie, bucatarie, hol, living, dormitor, spatii comerciale, restaurante, zone exterioare si asa mai departe, este important sa alegetii cu atentie textura acesteia.

In zonele cu umiditate crescuta precum baia, bucataria, balconul, zona de langa piscina, ar fi de preferat sa alegi alegeti placi portelanate cu o textura mata. Texturile lucioase pot creste considerabil riscul de alunecare.

Dimensiunea ideala pentru placile de gresie portelanata

Un alt element esential este legat de dimensiune, deoarece un spatiu mic amenajat nepotrivit va dobandi un aspect neplacut, inghesuit si chiar poate sa para de dimensiuni mai mici decat este de fapt.

Gresia si faianta joaca un rol important in acest sens si trebuie sa stiti ca exista cateva artificii articii de care va putetite poti fo folosi pentru a crea impresia de mai mult spatiu sau pentru a alege o amenajare avantajoasa.

Daca vrei sa faciPentru ca un spatiu sa para mai mare, placile portelanate mari te pot ajuta foarte mult in obtinerea rezultatului dorit, deoarece vor reduce numarul de rosturi vizibile.

In cazul in care spatiul nu reprezinta o problema, putetioti alege cu incredere si placile de dimensiuni mai reduse deoarece acestea creaza un efect vizual complex, sofisticat si detaliat.

Un spatiu ce necesita alegerea placilor atat de gresie cat si de faianta, are nevoie de mai multa atentie din partea dumneavoastrata. Este indicat sa luatiiei in considerare atat marimile atat ale placilor de gresie, cat si ale celor de faianta, astfel incat imbinarile sa se potriveasca din punct de vedere al dimeniunii si sa creeze un efect vizual placut.

Alegerea rosturilor potrivite

Alegerea corecta a rosturilor pentru este cruciala pentru aspectul si durabilitatea finala a lucrarii. Exista cativa pasi importanti in alegerea culorii si dimensiunii potrivite pentru rosturile placilor de gresie si faianta.

Acestia se traduc prin:

6.1 Analiza dimensiunilor placilor

Dimensiunea placilor influenteaza dimensiunea optima a rosturilor. Cu placi mai mari, de exemplu, se pot folosi rosturi mai subtiri pentru a crea un aspect mai omogen.

6.2 Recomandarile producatorului

Intotdeauna consultati recomandarile producatorului pentru a alege dimensiunea si tipul potrivit de rosturi. Aceste informatii sunt importante pentru calitatea si durabilitatea lucrarii.

6.3 Dimensiunea si stilul spatiului in care placile sunt montate

Stilul general al spatiului joaca un rol important in alegerea dimensiunii rosturilor. Pentru un aspect mai modern si curat, poti puteti opta pentru rosturi mai subtiri. Pentru un aspect mai traditional ori rustic, rosturile mai largi sunt alegerea ideala.

6.4 Accentuarea sau camuflarea

Rosturile pot fi utilizate pentru a accentua placile individuale sau pentru a crea un aspect uniform. Daca doresti doriti sa evidentiatisa evidentiezi fiecare placa, rosturile mai inchise la culoare vate te pot ajuta. Rosturile mai deschise pot crea un aspect mai unitar.

6.5 Traficul si utilizarea spatiului

Pentru zone cu trafic intens, cum ar fi holurile, restaurantele sau spatiile comerciale, rosturile mai mari pot ajuta la prevenirea deteriorarii rapide a placilor.

6.6 Culorile placilor si alegerile estetice

Culoarea rosturilor poate influenta modul in care placile sunt percepute. Poti Puteti alege o culoare care se potriveste cu placile sau care creeaza un contrast deosebit.

Ajutorul specialistilor

Daca consideri dumneavoastra considerati ca puteti ca poti intampina dificultati in etapele procesului de alegere a placilor portelanate potrivite sau daca va doritiiti doresti ca totul sa functioneze mult mai rapid si sigur, este indicat sa apelatiapelezi la ajutorul unui specialist in domeniu.

Chiar si asa, asigurati-va ca dispuneti-te ca dispui de toate informatiile necesare pentru alegerea finisajelor potrivite, precum cele legate de dimensiuni, spatiu, trafic, nuante, stil si asa mai departe.





In concluzie, etapele alegerii placilor potrivite de gresie si faianta baie, bucatarie sau pentru orice alt spatiu, nu sunt complicate, insa este important sa acorzi timp si atentie pentru ca rezultatul sa fie unul reusit. Masuratorile sunt esentiale, iar stilul pe care doresti sa il adopti, cromatica spatiului si locatia unde urmeaza ca placile sa fie montate, dirijeaza intregul proces.

Daca spatiul tau prezinta particularitati deosebite sau care vate pot pune in dificultate, cum ar fi dimensiunile reduse ori traficul intens, este de preferat sa alegetii cu atentie finisajele si trebuie sa sstititii ca te va putetipoti folosi de cateva artificii speciale care sa te va ajute in obtinerea unui rezultat deosebit.

In cazul in care procesul de alegere a finisajelor potrivite este prea complex, ori nu dispuidispuneti de timpul necesar, este indicat sa apelatiezi la ajutorul unui specialist care sa vaiti propuna o serie de modele ce ar putea fi potrivite pentru spatiul dumneavoastratau. LuatiIa in considerare, totusi, ca este necesar sa oferiti cateva detalii esentiale pentru ca alegerile sa fie facute corect.

Mult succes in procesul de alegere a placilor ideale!