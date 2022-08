Cărucioarele 3 în 1 pentru copii – triplă economie, triplă satisfacție!

Află din acest articol ce sunt cărucioarele 3 în 1 pentru copii și cum te ajută ele să economisești bani, spațiu și efort!

Ce sunt cărucioarele 3 în 1 pentru copii?

Cărucioarele 3 în 1 pentru copii sunt visul oricărui părinte de nou-născut. Scaunul bebelușului are și funcție de scaun de mașină, pentru că este detașabil. Ai și un landou transportabil pe partea sport. În plus, un cărucior de calitate include și accesorii: huse, salteluțe suplimentare, coș de cumpărături, lumini de noapte, baterie pentru încărcare USB etc.

În plus, scaunul este dotat cu pernuțe extra în locurile potrivite, alese de specialiști pentru siguranța copilului. După cum bine știți, bebelușii au nevoie de suport în special la gât și la cap. La această vârstă, aceștia nu își pot susține capul pentru că nu au mușchii gâtului dezvoltați cum trebuie. Din acest motiv, un suport care să nu susțină capul în poziția corectă ar putea să le dăuneze.

Nu este cazul cărucioarelor 3 în 1 din selecția Kidiko. Concepute cu mare grijă, pernuțele pentru suport din scaunul incorporat asigură confortul și siguranța copiilor în orice situație. În plus, căruciorul vine dotat și cu geanta pentru cărucior. Această geantă este încăpătoare și vă permite să depozitați în interiorul său toate cele necesare.

Economisiți o sumă considerabilă de bani cu cărucioarele 3 în 1!

Prin faptul că aceste cărucioare servesc 3 scopuri, chiar dacă prețul este puțin mai ridicat, de fapt economisiți. Secretul este că dacă ați cumpăra separat un scaun de mașină, un cărucior, un landou și o geantă pentru bebeluși, ați plăti mult mai mult în final.

Așadar, atunci când vă hotărâți să faceți o achiziție, încercați să gândiți în ansamblu. Nu vă îndreptați direct spre prețurile mici la cărucioare, la scaune auto și la landouri, pentru că veți realiza apoi că ați plătit mult mai scump la final.

Cel mai bine este ca, înainte de a face o achiziție, să treceți totul pe hârtie. Un mod de gândire și de calcul organizat vă va scăpa de multe cheltuieli inutile. Dacă vă obișnuiți să treceți totul pe hârtie și să calculați de multe ori înainte de a cumpăra, veți reuși să nu cheltuiți tot salariul.

Punând pe hârtie și adunând, veți constata că un cărucior 3 în 1 vă costă în final mult mai ieftin decât un cărucior simplu pentru copii + un scaun auto + un landou +accesorii.

Și așa aveți o mulțime de cheltuieli de făcut până vine copilul, cu pregătirea tuturor celor necesare. În plus, odată ce a ajuns copilul pe lume, veți realiza toate celelalte cheltuieli pe care nici nu le luaserăți în calcul la început. Așa că vă invităm să fiți cumpătați cu un cărucior all inclusive pentru copii!

Economisiți spațiu cu un cărucior all inclusive pentru copii!

Toată lumea știe că accesoriile unui bebeluș ocupă mult spațiu, pentru că sunt numeroase. În fiecare casă unde se află un bebeluș veți găsi accesorii, jucării și multe altele împrăștiate peste tot. Părinții nu mai știu cum să facă să păstreze casa în ordine și cum să le organizeze mai bine.

Adevărul este că un copil mic chiar are nevoie de multă îngrijire, multe produse și multe accesorii. Pe scurt, mulți oameni spun că trebuie să te obișnuiești cu ideea și să accepți faptul că ai o casă dezordonată.

Vestea bună este că mașina nu trebuie să fie și ea plină cu accesorii pentru bebeluși. Atunci când alegi un cărucior 3 în 1, scaunul detașabil se transformă în scaun de mașină. Acest lucru înseamnă că trebuie să depozitezi în portbagaj doar picioarele de suport și geanta.

Dacă optezi pentru un model mai performant de cărucioare 3 în 1, vei avea o surpriză. Unele dintre modele au posibilitatea de a plia picioarele de suport ale căruciorului. Acest lucru înseamnă că portbagajul tău nu va mai fi plin, pe diagonală, cu căruciorul pentru bebeluș.

Uite câte vești bune! Dacă mergi la cumpărături cu bebelușul, nu vei mai pune punga de cumpărături pe banchetă în spate. Vei avea loc în portbagaj. Dacă mergi în vacanță cu bebelușul, nu vei mai pune valizele între banchete. Ghici ce! Vei avea loc în portbagaj! Ce ușurare! Vei avea, în sfârșit, puțin spațiu și pentru tine în mașină.

