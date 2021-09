Ce este un scaun de birou ergonomic si de ce merita sa-ti cumperi unul?

In prezent, foarte multe persoane au un stil de viata sedentar si lucreaza de la birou. Totusi, faptul ca petrecem atat de multe ore pe un scaun poate avea numeroase efecte adverse pentru ca omul prin natura lui a fost creat sa fie in miscare, activ. Prin urmare, mai devreme sau mai tarziu, aproape toti cei care lucreaza de la birou 6 - 8 ore pe zi vor ajunge sa acuze dureri de spate, de gat, umeri sau mijloc.

Din fericire, exista cateva lucruri pe care le poti face pentru a preveni sau combate aceste efecte adverse ale statului prelungit pe scaun, iar noile scaune birou ergonomice sunt o buna solutie in acest context.

Ce inseamna ca un scaun de birou este ergonomic?

Ca sa intelegem ce este un scaun de birou ergonomic, trebuie sa vedem prima data ce inseamna "ergonomia". Acesta desemneaza o stiinta a locului de munca ce permite o mai buna relatie cu lucrurile din jurul nostru.

De exemplu, scaunele de birou care se regleaza pe inaltime iti permit sa-ti gasesti pozitia ideala astfel incat sa poti tine picioarele drepte pe podea si nu suspendate sau ingramadite la baza. Poti preveni usor anumite probleme de sanatate daca iti dai seama care este cauza unei probleme, iar in acest caz trebuie doar sa intelegi ce rol important joaca un scaun de birou ergonomic.

Scaunele de birou ergonomice sunt ideale pentru ca pun pe primul plan sanatatea si siguranta, ajutandu-te sa fii mai productiv si eficient la locul de munca.

Avand in vedere stilul de viata sedentar pe care il avem azi foarte multi dintre noi, un scaun de birou ergonomic este pur si simplu esential pentru locul de munca.



Beneficiile unui scaun de birou ergonomic

Primul motiv pentru care este important sa investesti intr-un scaun de birou ergonomic este faptul ca acest lucru iti imbunatateste mintea si corpul. Atunci cand te simti confortabil, poti sa acorzi o mai buna atentie la ceea ce lucrezi, te poti concentra mai usor si poti combate stresul.

In schimb, atunci cand ai dureri de spate, picioarele nu-si gasesc pozitia potrivita, capul nu are un suport bun sau bratele sunt asezate intr-un unghi nepotrivit cand tastezi la calculator, atentia iti va fi distrasa si vei simti un disconfort care te va impiedica sa-ti dezlantui adevaratul potential profesional.

Iata care sunt beneficiile unui scaun de birou ergonomic:

te ajuta sa-ti imbunatatesti postura corectand alinierea coloanei

amelioreaza tensiunea mijlocului oferind un bun suport lombar

iti permite sa te concentrezi mai bine

te ajuta sa-ti personalizezi scaunul in functie de inaltimea ta

ajuta la prevenirea accidentelor la locul de munca.

Oricine petrece mai mult de 6 ore la birou are nevoie de un scaun ergonomic. Chiar daca acum multe persoane au inceput sa lucreze remote, de acasa, este important sa intelegem ca scaunul obisnuit de bucatarie, canapeaua sau fotoliul nu sunt solutii optime.

Din contra, chiar daca ai impresia ca lucrezi mai confortabil din pat sau de pe canapea, foarte curand vei descoperi ca o pozitie inadecvata duce la dureri de spate, mijloc, gat, umeri. De aceea, este important sa investesti intr-un scaun de birou ergonomic.

Scaune de birou ergonomice - care sunt caracteristicile lor?

In continuare, poti sa te intrebi care sunt caracteristicile scaunelor de birou ergonomice. Ce face de fapt ca un scaun sa fie sau nu ergonomic. Iata cele mai importante atribute pe care le poate avea un astfel de scaun:

are mecanism TILT de control al tensiunii, ceea ce permite reducerea presiunii care se pune pe zona de mijloc

se poate regla pe inaltime, astfel incat picioarele sa fie asezate plan pe podea (nu atarna si nici nu stau adunate sub scaun)

are spatar usor curbat care asigura o buna pozitie pentru spate

are suport pentru brate

este prevazut cu tetiera, astfel incat sa poti lua usor pauze si sa-ti sprijini capul in mod confortabil

are un picior tip floare, cu role, ceea ce permite o buna deplasare dreapta - stanga, inainte - inapoi

se poate roti pana la 360 de grade, oferind un control complet asupra miscarilor de la birou. Daca trebuie sa te intorci sa iei un dosar din comoda din spate, doar rotesti scaunul.

Un bun scaun birou ergonomic include toate aceste caracteristici, precum si materiale de cea mai buna calitate, care ii asigura durabilitatea in timp. Cu cat materialele sunt de o calitate mai slaba, cu atat scaunul este mai vulnerabil si poate ceda mai repede.

TOP 3 scaune de birou ergonomice

1. Scaun birou cu tetiera OFF 910 negru = 895 lei

Este un scaun de birou din mesh, cu reglaj multibloc si suport lombar excelent. Poate sustine pana la 100 kg si este prevazut cu tetiera, brate, cilindru pneumatic de ridicare si coborare. Permite reglajul balansului fata - spate, pe verticala a inaltimii sezutului, blocarea in orice pozitie din balans, reglarea curburii spatarului (reglaj lombar) si reglajul inaltimii bratelor.

2. Scaun birou ergonomic Vertigo PDH = 1006 lei

Cu un cadru din polipropilena si tapiterie textil si mesh, acest scaun birou ergonomic poate sustine o greutate de pana la 120 kg. Este ideal pentru cei care lucreaza in spatii dinamice, pentru ca ofera mai multe zone flexibile pentru o sustinere optima a bratelor, spatelui si zonei lombare. Este prevazut cu mecanism sincron blocabil in doua pozitii, suport brate, sezut din poliuretan cu densitate mare, tetiera confortabila, mecanism SYN cu maneta pentru posibilitati multiple de reglare (blocare sezut in pozitie avansata, reglare inaltime sezut si reglare tensiune de oscilatie).

3. Scaun directorial mesh HM Neon gri - 553 lei

Acest model are un cadru solid din metal cromat si tapiterie din mesh si stofa, fiind ideal pentru cei cu greutate pana ina 100 kg. Este prevazut cu spatar lat si inalt, cu tetiera tapitata cu stofa, perfecta pentru atunci cand discuti la telefon sau vrei sa faci un repaus. Bratele reglabile ofera plus de confort, iar baza are roti mobile pentru o deplasare lina si control sporit al miscarilor.

Pentru aceste scaune birou ergonomice si zeci de alte modele, vino pe www.drimus.ro, magazin online de mobilier, saltele, birouri pentru copii si adulti, scaune directoriale, scaune gaming si multe alte solutii de vis pentru casa ta.