Jurnalul.ro › Timp liber › Casa › Cele mai importante măsuri pentru mobilă nu se iau cu metrul Cele mai importante măsuri pentru mobilă nu se iau cu metrul

Cele mai importante măsuri pentru mobilă nu se iau cu metrul

15 Sep 2022 • 16:56







Fără mobilă am trăi între maldăre de haine și de bunuri adunate alandala ca dune create de vântul permanent al schimbării nevoilor și gusturilor, pentru a compune un deșert personal în care am rămâne fără repere, fără a ști ce deținem, de ce mai avem nevoie și ce este în plus.