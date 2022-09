Cinci beneficii oferite de pergolele retractabile

Iata care sunt principalele avantaje ale achizitionarii unor pergole retractabile!

Se potrivesc oricarui design

In primul rand, aceste sisteme de acoperire au un aspect desavarsit, ceea ce inseamna ca se integreaza cu usurinta in orice stil arhitectural. Fie ca ai amenajat o terasa in stil modern sau clasic, pergola retractabila va deveni „piesa de rezistenta” a spatiului exterior. Poti crea un contrast aparte de care va fi impresionata intreaga familie, cat si oaspetii ce aleg sa te viziteze.

Iti asigura protectie eficienta impotriva radiatiilor UV

Desi adori sa te bucuri de razele soarelui, nu uita ca expunerea prelungita poate avea consecinte pe termen lung. Pergolele retractabile bioclimaterice au la baza o membrana din aluminiu ce nu permite patrunderea radiatiilor prin ea. In acest fel, te poti bucura de clipe de relaxare pe terasa si dupa-amiaza, cand intensitatea razelor solare creste alarmant. Ba mai mult, poti sa organizezi un pranz in aer liber la care sa ia parte toate persoanele apropiate.

Vei spune „Adio” precipitatiilor!

Ti se intampla deseori sa iti doresti sa citesti o carte pe terasa sau sa savurezi un ceai si sa te bucuri de simplitatea naturii, dar vremea nu este de partea ta? Gratie sistemului retractabil de acoperire a terasei vei uita de intemperii si vei putea sa te relaxezi cu orice ocazie. Ce poate fi mai frumos decat sa admiri ploaia de pe terasa ta si sa ai parte de tot confortul de care ai nevoie?

Au o garantie de utilizare extinsa

Pergolele retractabile prezinta o structura de aluminiu foarte rezistenta in raport cu actiunea factorilor de mediu, ceea ce inseamna ca nu se vor deteriora cu usurinta si pot fi folosite o perioada de timp indelungata fara a fi nevoie de reparatii. Potrivit specialistilor de la TentoExpress, aceste sisteme de acoperire pot fi utilizate chiar si pana la 30 de ani. Avand in vedere acest aspect, poti observa ca pergola reprezinta o adevarata investitie pe termen lung pentru terasa ta.

Sunt prevazute cu un sistem de functionare automatizat

Stiai ca pergolele retractabile sunt prevazute cu un sistem automatizat de inchidere-deschidere? Doar prin simpla apasare a unui buton, terasa se va deschide sau se va inchide, in functie de preferintele tale. Unele modele dispun chiar si de un sistem de iluminare integrat, ceea ce inseamna ca poti seta chiar si nivelul de intensitate a luminii.

Toate acestea fiind zise, poti observa faptul ca pergolele retractabile dispun de o serie impresionanta de avantaje de care ar trebui sa tii cont. Atunci cand vine vorba de confortul propriei locuinte, mizezi intotdeauna pe produse de o calitate superioara, nu-i asa?