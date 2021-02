Cinci moduri de a alege tortul aniversar pentru cei dragi 

Ce este ziua de naștere fără tort? Un tort este, de fiecare dată, atracția principală al unei petreceri aniversare. Strălucirea din ochii persoanei dragi în momentul în care sufla în lumânări și taie tortul valorează mai mult decât aurul. Pentru acel moment perfect, trebuie să alegi tortul perfect, care poate fi o sarcina destul de grea. Există multe cofetării în marile orașe și fiecare vinde prăjituri delicioase. Ciocolată, frișcă, fructele de pădure sunt ingrediente din torturile pe care le poți găsi la cofetari și toate acestea pot fi delicioase. Dar tortul nu este doar despre arome, există și alte lucruri care fac că alegerea unui tort să fie perfectă. În acest articol, îți vom spune cum să alegi un tort și de ce să comanzi de la o cofetarie online. Iată cinci pași de urmat în alegerea tortului:

Aroma: Da, aceasta este prioritatea numărul unu atunci când faci o comanda tort online. Persoana dragă ție ar putea iubi o anumită aromă mai mult decât altele. Este recomandat să alegi acea aromă. Cu toate acestea, dacă nu știi exact ce iubește, tortul cu ciocolată poate fi un pariu sigur pentru că aproape că nu există cineva pe pământ care să nu iubească ciocolată. Dacă dorești să experimentezi și dorești ceva exotic, poți comanda prăjituri cu afine sau cafea.

Forma: Forma este importantă, indiferent de ce aromă de tort alegi. Rotund, pătrat, inimă, oval, stea etc., alegerile pot fi multe. Forma inimii se potrivește cel mai bine atunci când alegi un tort pentru partenerul tău. Dar asta nu înseamnă că nu ar arată bine dacă tortul este pentru sora sau prietenul tău cel mai bun. Practic, inima reprezintă iubirea. Dacă tortul este pentru colegul de birou, îți sugerăm să alegi totuși forma pătrată sau rotundă.

Dimensiune: Imaginează-ți că rămâi fără tort la petrecere. Gândul de a nu avea suficient tort pentru oamenii care participa la eveniment este oribil. Te rugăm să te asiguri că ai comandat dimensiunea potrivită. Cu toate acestea, dacă comanzi un tort online pentru a-l oferi unei persoane care nu locuiește cu tine, îți sugerăm un tort mai mic, eventual însoțit de un buchet de flori.

Tort personalizat: Dacă dorești cu adevărat să îi surprinzi pe cei dragi și să le faci petrecerile aniversare speciale, trebuie să alegi ceva personalizat. Alegerea tortului personalizat poate fi dificilă. Dacă persoana dragă iubește florile, atunci un tort cu în design floral poate fi ideal. Dacă tortul este pentru prietenul tău care iubește jocurile video, tema celui mai recent joc poate face minuni.

Livrarea unui tort online în Ploiești: Dacă ai decis să cumperi tort online, îți sugerăm să alegi cea mai bună și de încredere cofetărie din Ploiești. Este vorba despre Cofetăria Narcisa, cu o experiență de peste 28 de ani, 5 sedii și un laborator propriu. În plus, cofetăria este deținătoarea multor premii din industria de profil. Aici vei găsi torturi minunate, la prețuri decente, dar și prăjituri sau dulciuri de sezon precum pască sau cozonaci. Toate produsele create de Cofetăria Narcisa au al baza doar ingrediente naturale și de cea mai bună calitate, selectate cu atenție de către specialiștii patiseri. În, plus, tot personalul are experiență în prepararea dulciurilor la cel mai înalt nivel. Site-ul cofetăriei este ușor de folosit și poți alege ceva deja existent sau poți discuta cu personalul dacă dorești o prăjitură mai deosebită. Vei avea parte de produse din patiseria autohtonă, dar și internațională. Toate prăjiturile și torturile oferite de Cofetăria Narcisa sunt deosebit de gustoase.

În concluzie…

Alege Cofetăria Narcisa și ține cont de detaliile de mai sus atunci când vrei să comanzi un tort online. Fii sigur și precis în detalii, pentru a te asigura că, la final, persoană iubita va primi tortul pe care îl merită!