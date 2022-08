Cum obții un randament mai bun al culturilor de legume - 3 factori cu impact major

Satisfacția unei producții bogate este garantată dacă influențezi factorii care au un impact major asupra randamentului culturilor.

Nivelul de nutriție a plantelor influențează semnificativ creșterea, dezvoltarea și formarea culturilor. Factorii climatici (lumina, căldura, umiditatea) și măsurile fitosanitare sunt în strânsă legătură cu creșterea productivității, însă, pe lângă acestea, protejarea culturilor este esențială pentru obținerea unor recolte bogate, de calitate. Obținerea celui mai bun randament depinde de practicile agricole adoptate de legumicultori. Utilizarea încă de la început a unor măsuri fitosanitare de combatere a agenților patogeni este importantă pentru protejarea plantelor, în toate fazele de dezvoltare. Alegerea unor fungicide eficiente împotriva agenților patogeni importanți asigură un control și o protecție îndelungată a culturilor de legume.

Protejarea culturilor de legume, pentru producții ridicate și de calitate

În ultima perioadă, tot mai multe specii de boli și dăunători au devenit rezistente la fungicide legume. Protejarea culturii de legume înseamnă implementarea unor măsuri fitosanitare de prevenire și combatere a bolilor, dăunătorilor și buruienilor. Chiar dacă legumicultorii din ziua de astăzi se confruntă cu noi provocări, există soluții inovatoare pentru aproape orice tip de cultură de legume. Fungicidele polivalente, ca Dagonis®, reprezintă unul din cei mai puternici aliați a fermierilor pentru o producție calitativă. Este un produs util pentru managementul rezistenței. Este ușor de folosit și se poate aplica la peste 20 de culturi de legume: tomate, castraveți, mazăre, morcov, salată, praz, ceapă, broccoli, conopidă, varză, vinete, ardei, pătrunjel de rădăcină, sfeclă roșie etc.

Cultivarea legumelor prin răsaduri

Cultivarea legumelor se poate face atât prin însămânțarea directă în sol a semințelor, cât și prin răsaduri, care presupun înființarea unei culturi prin plantarea de plante tinere (40-85 de zile), crescute anterior în răsadnițe. Pe lângă faptul că asigură un randament crescut de prindere a plantei de sol, folosirea plantelor crescute în răsadnițe grăbesc vegetația și fructificarea, oferind producții timpurii. În sere și solarii, culturile de legume se pot face și prin plantarea de răsaduri de plante tinere, cu rădăcini bine dezvoltate. Un răsad puternic este pregătit de plantare dacă este viguros, gros și cu internodii scurte, are sistem radicular bine dezvoltat, are boboci formați la prima inflorescență (tomate, ardei, vinete) și nu prezintă simptome de boală.

În general, răsadurile pot fi transplantate la 20 până la 30 de zile după însămânțare, însă vârsta corespunzătoare pentru plantare variază în funcție de cultură. De exemplu, se așteaptă 50-60 zile la tomate și 60-65 zile în cazul ardeilor. Totodată, se urmărește și gradul de dezvoltare al plantei. Răsadul este pregătit de plantare când are o înălțime minimă de 15 centimetri și are mai multe frunze (cel puțin trei la castraveți). Există o varietate de legume care pot fi cultivate prin răsad: tomate, ardei (gras, iute, capia), vinete, varză albă, varză roșie, conopidă, salată verde, pepene galben pentru sere, ceapă de apă, sparanghel, țelină de rădăcină etc. În cazul cultivării legumelor în sere și solarii, alegerea locației este foarte importantă. Spațiul ideal trebuie să aibă suficientă lumină pentru a asigura o bună dezvoltare.

Folosirea materialului săditor de calitate

Pentru obținerea unor răsaduri sănătoase, calitatea soiului sau a hibridului este foarte importantă. Acesta trebuie ales respectând norma caracteristică fiecărei culturi. Pentru fiecare există cerințe specifice în ceea ce privește tipul de pământ pe care se dezvoltă cel mai bine. Alegerea unui material săditor de bună calitate pentru soiurile recomandate și autorizate în cultură va asigura o bună dezvoltare, protejând răsadurile împotriva bolilor, dăunătorilor și buruienilor. In plus, exista numeroase avantaje:

Rezistență la boli și dăunători;

Plante sănătoase și viguroase ce oferă legume de calitate;

Control fitosanitar mai mare;

Rezistență mai mare a răsadului la transplant;

Sistem radicular mai bine dezvoltat;

Reducerea perioadei de producție;

Asigurarea nutrienților necesari, în funcție de specie;

Accelerarea vegetației și a fructificării.

