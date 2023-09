De ce trebuie igienizate periodic suprafețele din spațiile aglomerate? 

Rolul suprafețelor din spațiile aglomerate în transmiterea microorganismelor potențial periculoase

Suprafețele din spațiile aglomerate joacă un rol important în transmiterea microorganismelor potențial periculoase. Aceasta se datorează faptului că multe astfel de microorganisme pot supraviețui pe suprafețe pentru perioade îndelungate de timp, unele chiar și până la câteva zile. Există chiar și anumite specii de bacterii ce pot trăi până la 5 luni sau chiar mai mult pe suprafețele uscate, ceea ce înseamnă că, în lipsa igienizării suprafeței respective, riscul de transmitere este ridicat.[1] În spațiile aglomerate, unde există un număr mare de persoane ce intră în contact cu aceleași suprafețe, riscul de transmitere crește și mai mult.

Unele dintre cele mai periculoase tipuri de microorganisme ce pot fi transmise prin intermediul suprafețelor includ bacteriile (ex: Clostridium difficile, Staphylococcus, E. coli, Salmonella, etc.), virusurile (ex: virusul gripal sau Influenza, coronavirusul, norovirusul, rotavirusul etc.) și fungii (ex. Candida, Aspergillus etc.).[4]

Riscurile pentru sănătate asociate cu suprafețele contaminate

Toate acele microorganisme prezente pe suprafețele din spațiile aglomerate pot cauza diverse afecțiuni, de la răceli și infecții respiratorii până la boli mai grave. De exemplu, se poate întâmpla să atingi mânerul unei uși dintr-un spațiu aglomerat cum ar fi un magazin sau restaurant. Dacă acesta a fost atins înainte de o persoană răcită, care eventual a strănutat sau tușit în mână, și tu te poți infecta foarte ușor, în special dacă îți atingi ochii, gura sau nasul înainte de a te spăla pe mâini. O astfel de răceală banală poate duce și la diverse complicații, printre care se numără și pneumonia, adică inflamația plămânilor, care, netratată, poate pune uneori viața în pericol.[3][5]

Persoanele cu sistemul imunitar slăbit, cum ar fi copiii mici, persoanele în vârstă sau pacienții cu boli cronice, sunt mult mai vulnerabile în fața microorganismelor de pe suprafețele contaminate. Aceste persoane pot prezenta un risc mai mare nu doar de a contracta diverse infecții, ci și de a dezvolta complicații severe în urma expunerii la aceste microorganisme și a contractării unei infecții.[3]

Beneficiile igienizării periodice a suprafețelor din spațiile aglomerate

Igienizarea periodică a suprafețelor dintr-un spațiu aglomerat, folosind un dezinfectant pentru suprafețe și alte produse special destinate acestui proces, are numeroase beneficii. Printre cele mai importante se numără:

· reducerea răspândirii microorganismelor - igienizarea periodică a suprafețelor din spațiile aglomerate, cum ar fi birourile, spitalele, școlile și mijloacele de transport în comun, poate contribui semnificativ la reducerea răspândirii microorganismelor, inclusiv a celor periculoase; aceasta include virusuri (cum ar fi COVID-19), bacterii, fungi și alți agenți patogeni care pot cauza boli la oameni;

· protejarea sănătății publice - o igienizare corespunzătoare, efectuată periodic, poate ajuta la protejarea sănătății publice prin prevenirea răspândirii bolilor infecțioase;

· reducerea absenteismului școlar și la locul de muncă: igienizarea periodică a suprafețelor din spațiile aglomerate poate contribui la reducerea absenteismului în școli și la locul de muncă, prin reducerea riscului de transmitere a bolilor și deci și a cazurile de îmbolnăvire.[2]

Suprafețele din spațiile aglomerate joacă un rol crucial în transmiterea microorganismelor potențial periculoase, ce pot prezenta riscuri semnificative pentru sănătate oricărei persoane, în special a celor din categoriile vulnerabile, cum sunt copiii sau vârstnicii. Prin igienizarea regulată, putem preveni răspândirea bacteriilor, virusurilor și a altor agenți patogeni și putem asigura un mediu mai sigur pentru toți cei prezenți.

