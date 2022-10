Iată prin ce metodă a devenit cunoscut un business de top din România!

1. De câți ani sunteți prezenți pe piața de tâmplărie din România și ce anume v-a ajutat să vă mențineți în acest domeniu suprasaturat?

Am început proiectul Tamplarie.com în 2004 și am reușit să ne menținem pe piața din România oferindu-le clienților tâmplărie de calitate și servicii pe măsură. Am căutat în permanență să ne îmbunătățim și să răspundem dorințelor lor.

2. Într-o piață în care ideile de afaceri sunt copiate ‘încă din fașă’ care au fost pașii pe care i-ați făcut ca să vă impuneți pe piață?

Am căutat să intrăm în mediul online și să investim mai mult în partea de marketing, să ținem pasul cu ofertele de pe piață și să ajustăm prețurile în funcție de acestea. Ne-am căutat partenerii (furnizorii de materii prime) care să ofere la rândul lor o calitate la un preț competitiv.

3. Ce anume vă diferențiază de competiție și care sunt motivele pentru care un client ar trebui să aleagă să lucreze cu tamplarie.com?

Am reușit să ne creăm o baza de date foarte mare, să ne fidelizăm clienții, spun asta pentru că mulți dintre ei au colaborat cu noi pe mai multe proiecte, și să le oferim de fiecare dată un pachet complet și o gamă largă de produse la prețuri avantajoase. Dovadă mulțumirii lor stă și în faptul că ne recomandă de fiecare dată când au ocazia.

4. În funcție de ce anume alegem termopanul și cum știm că este de cea mai bună calitate?

Alegem termopanul după bugetul pe care îl are fiecare client, dar și în funcție de cât dorim să investim în calitate. Aici putem alege în funcție de caracteristicile tehnice ale profilului ales, feroneriei utilizate și pachetului de sticlă oferit.

5. Ar trebui să ne bucure atunci când vedem termopan la prețuri mici sau, mai degrabă, aplicăm zicala ‘prețul face diferența’?

Prețul face diferența, nu trebuie să ne bucurăm atunci când găsim oferte la prețuri mici, pentru că în acest caz, cel mai probabil, se face și rabat la calitatea oferită, de aici serviciile aferente.

6. Tâmplărie de aluminiu sau tâmplărie de lemn? Ce ne recomandăți să alegem sau cum știm că am făcut alegerea potrivită?

Tâmplăria din PVC este utilizată în cazul locuințelor, pentru case, vile sau apartamente.

Tâmplăria din aluminiu este recomandată pentru case cu arhitectură modernă, deschideri / vitraje mari, clădiri de birouri, fațade de magazin sau alte proiecte de infrastructură mari.

Tâmplăria din lemn stratificat este utilizată pentru case vechi care necesită păstrarea arhitecturii, case rustice, vile montane sau școli/grădinițe care, la fel, necesită păstrarea unei arhitecturi existente.

7. Care este cea mai inedită lucrare/ cel mai inedit proiect pe care vi l-a cerut un client și deși nu făceați acel gen de proiect l-ați luat ca pe o provocare?

Aici putem menționa proiectul de la aeroport Otopeni, un proiect de care se bucură toți cei care tranzitează aeroportul. Fiind vorba de execuția unei fațade ventilate la aerogara aeroportului. Institutul Cantacuzino, un alt proiect unde a fost montată tâmplărie din aluminiu, pereți cortină, fațadă ventilată cu placare de sticlă Alubond, tablă ondulată și fibrociment. De asemenea, un alt proiect de care putem aminti este furnizarea tâmplăriei pentru mansardarea unui complex rezidențial din Londra.

8. Care este cel mai interesant proiect pe care l-ați avut în cei 15 ani de când activați în acest domeniu? Sau cu ce clienți cu ‘nume’ ați lucrat de-a lungul anilor?

Engie.ro - proiectul pe care l-am avut a fost de reabilitare al clădirii existente, unde am folosit tâmplărie aluminiu, pereți cortină, cât și fațadă ventilată cu alubond. A fost totodată un proiect de anvergură care a necesitat multă forță de muncă.